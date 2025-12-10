ТИЭФ'25
Возлюбленному модели Анжелики грозит восемь лет колонии за ее избиение

Анжелика Тартанова Анжелика Тартанова Фото: Социальные сети
Возлюбленному модели из Краснодарского края Анжелики Тартановой, которая две недели не выходила на связь, грозит восемь лет колонии за ее избиение, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, мужчина забрал телефон девушки и переписывался с сыном пострадавшей от ее имени. В настоящее время парень Анжелики находится в бегах.

Ранее появилась информация, что в Москве пропала 33-летняя модель, которая общалась с мужчиной намного старше ее. Сестры россиянки сообщили в полицию о пропаже. Один из знакомых модели отметил, что в квартире остались телефоны и документы.

Через некоторое время Анжелика вышла на связь. Ее доставили в одну из столичных больниц. Девушка находится в реанимации, у нее диагностированы многочисленные травмы. Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.

До этого в Ленобласти пропала 21-летняя девушка, которая могла стать жертвой мошенников, вымогавших у ее семьи деньги. Предполагалось, что она могла уехать к знакомому, но матери и близким начали поступать угрозы.

