Возлюбленному модели Анжелики грозит восемь лет колонии за ее избиение

Возлюбленному модели из Краснодарского края Анжелики Тартановой, которая две недели не выходила на связь, грозит восемь лет колонии за ее избиение, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, мужчина забрал телефон девушки и переписывался с сыном пострадавшей от ее имени. В настоящее время парень Анжелики находится в бегах.
Ранее появилась информация, что в Москве пропала 33-летняя модель, которая общалась с мужчиной намного старше ее. Сестры россиянки сообщили в полицию о пропаже. Один из знакомых модели отметил, что в квартире остались телефоны и документы.
Через некоторое время Анжелика вышла на связь. Ее доставили в одну из столичных больниц. Девушка находится в реанимации, у нее диагностированы многочисленные травмы. Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.
До этого в Ленобласти пропала 21-летняя девушка, которая могла стать жертвой мошенников, вымогавших у ее семьи деньги. Предполагалось, что она могла уехать к знакомому, но матери и близким начали поступать угрозы.