Модель исчезла после общения с мужчиной намного старше В Москве пропала 33-летняя модель после общения с возлюбленным старше нее

В Москве пропала 33-летняя модель, которая общалась с мужчиной намного старше ее, пишет «112». По данным источника, девушка бесследно исчезла после контакта с бойфрендом. Сестры россиянки сообщили в полицию о пропаже.

Родственницы рассказали, что на связь девушка не выходит уже две недели. Один из знакомых модели отметил, что в квартире остались телефоны и документы. По словам соседей, в последний раз девушку видели в компании возрастного ухажера.

При этом родственники признались, что не были знакомы с новым избранником сестры. Они опасаются, что мужчина мог навредить модели. Обстоятельства случившегося выясняются.

