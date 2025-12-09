ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 13:56

Модель исчезла после общения с мужчиной намного старше

В Москве пропала 33-летняя модель после общения с возлюбленным старше нее

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Москве пропала 33-летняя модель, которая общалась с мужчиной намного старше ее, пишет «112». По данным источника, девушка бесследно исчезла после контакта с бойфрендом. Сестры россиянки сообщили в полицию о пропаже.

Родственницы рассказали, что на связь девушка не выходит уже две недели. Один из знакомых модели отметил, что в квартире остались телефоны и документы. По словам соседей, в последний раз девушку видели в компании возрастного ухажера.

При этом родственники признались, что не были знакомы с новым избранником сестры. Они опасаются, что мужчина мог навредить модели. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Ленобласти пропала 21-летняя девушка, которая, предположительно, могла стать жертвой мошенников, вымогавших у ее семьи деньги. Россиянка ушла из дома в Пикалево 24 октября и не выходила на связь. Изначально считалось, что она могла уехать к знакомому, но матери и близким начали поступать угрозы.

В Миассе Челябинской области 9 декабря пропала 12-летняя Вероника П., которая вышла из дома и не вернулась. По данным волонтеров, у девочки рост 155 см, светлые волосы и карие глаза, а была она одета в темно-синюю куртку, черную футболку, штаны, серые кроссовки и голубую шапку.

