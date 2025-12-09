ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 15:38

Пропавшая в Москве модель найдена и доставлена в реанимацию

Пропавшую модель Анжелику доставили в больницу после избиения в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пропавшая модель Анжелика, по предварительным данным, обнаружена и доставлена в одну из столичных больниц, где находится в реанимации, сообщает Telegram-канал «112». У девушки диагностированы многочисленные травмы, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

При поступлении Анжелика была без сознания, однако позже ей удалось прийти в себя и сообщить персоналу свое имя и отчество. По словам пострадавшей, ее избил знакомый в квартире на Университетском проспекте. Он наносил удары по голове, из-за чего девушка потеряла сознание. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве пропала 33-летняя модель, которая общалась с мужчиной намного старше ее. Сестры россиянки сообщили в полицию о пропаже. Родственницы рассказали, что на связь девушка не выходит уже две недели. Один из знакомых модели отметил, что в квартире остались телефоны и документы. По словам соседей, в последний раз девушку видели в компании возрастного ухажера.

До этого в Ленобласти пропала 21-летняя девушка, которая, предположительно, могла стать жертвой мошенников, вымогавших у ее семьи деньги. Россиянка ушла из дома в Пикалево 24 октября и не выходила на связь. Изначально считалось, что она могла уехать к знакомому, но матери и близким начали поступать угрозы.

избиения
нападения
модели
Москва
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нижегородец незаконно прописал у себя в квартире четверых мигрантов
Самозанятым сообщили приятную новость о больничных
Россиянам рассказали, как просто отпустить накопившиеся обиды
Путин назвал качество, которое объединяет россиян
Булыкин заявил, что не верит в «Балтику»
Вдова звезды «Реальных пацанов» рассказала о последних днях актера
Россиянам рассказали, за что они переплачивают при покупке новостройки
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от атаки БПЛА на Чебоксары
Стало известно, за чей счет восстановят квартиры после атаки БПЛА в Чувашии
У экс-главы сибирского ФМБА могут конфисковать имущество на 180 млн рублей
Госдума приняла важную жилищную льготу для семей военных
Автоюрист предупредил о лекарстве, из-за которого могут лишить прав
«Забава в народе — топтать звезду»: Киркоров встал на сторону Долиной
Была для него куклой: кто избил Анжелику Тартанову до полусмерти?
Салаты, закуски или мясо? Что подать к белому вину: полный гайд от сомелье
Матвиенко встретилась с героями СВО
Психолог объяснила, что важно сделать каждому до наступления Нового года
В Ozon высказались о скандале с продажей алкогольных конфет школьникам
Трамп «поднял» российские фондовые индексы вверх
Английского футболиста задержали за драку в баре
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.