Пропавшая в Москве модель найдена и доставлена в реанимацию Пропавшую модель Анжелику доставили в больницу после избиения в Москве

Пропавшая модель Анжелика, по предварительным данным, обнаружена и доставлена в одну из столичных больниц, где находится в реанимации, сообщает Telegram-канал «112». У девушки диагностированы многочисленные травмы, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

При поступлении Анжелика была без сознания, однако позже ей удалось прийти в себя и сообщить персоналу свое имя и отчество. По словам пострадавшей, ее избил знакомый в квартире на Университетском проспекте. Он наносил удары по голове, из-за чего девушка потеряла сознание. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве пропала 33-летняя модель, которая общалась с мужчиной намного старше ее. Сестры россиянки сообщили в полицию о пропаже. Родственницы рассказали, что на связь девушка не выходит уже две недели. Один из знакомых модели отметил, что в квартире остались телефоны и документы. По словам соседей, в последний раз девушку видели в компании возрастного ухажера.

До этого в Ленобласти пропала 21-летняя девушка, которая, предположительно, могла стать жертвой мошенников, вымогавших у ее семьи деньги. Россиянка ушла из дома в Пикалево 24 октября и не выходила на связь. Изначально считалось, что она могла уехать к знакомому, но матери и близким начали поступать угрозы.