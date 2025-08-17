Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 18:02

Трамп перепостил сообщение с призывом к Киеву быть готовым к потере земель

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social перепостил публикацию, что Украина должна быть готова к потере части территории в пользу России. В сообщении сказано, что страна может столкнуться с еще большими потерями.

Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, — отметил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина об установлении полного российского контроля над всей территорией Донбасса. По данным источников, вместе с тем предлагается заморозить линию фронта на всех других участках соприкосновения. Отмечается, что Трамп также перестал поддерживать немедленное прекращение огня, начав добиваться всеобъемлющего мирного соглашения.

Между тем появилась информация, что Россия сформулировала конкретные условия для завершения специальной военной операции, среди ключевых требований — полный вывод украинских войск с территорий Донецкой и Луганской народных республик в обмен на заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Также, по данным журналистов, в список входит законодательное закрепление статуса русского языка на Украине.

Кремль не комментировал эти сведения.

Дональд Трамп
США
Украина
Россия
территории
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдепе США раскрыли, кто будет принимать решение по миру на Украине
Работодателям готовят налоговые льготы при софинансировании ПДС
Звезда «Супермена» и «Звездных войн» умер в возрасте 87 лет
9 рецептов грушевого варенья на зиму: от классики до неожиданных сочетаний
На Западе заметили прием Путина на Аляске, который застал Трампа врасплох
Рубио назвал ключевой элемент гарантий безопасности для Украины
Валерий Леонтьев вернулся в Россию и попал на видео
Названы регионы, где Россия может пойти на компромисс с Украиной
В России появится софинансирование детских счетов, открытых в рамках ПДС
Рубио высказался об ожиданиях США по Украине на переговорах Путина и Трампа
В США рассказали подробности грядущих гарантий Киеву
«Встретиться тяжело»: боец раскрыл неприглядную правду о наемниках ВСУ
Рубио ответил, собираются ли союзники защищать Зеленского от унижения
В Киеве заметили смену риторики Зеленского о России после саммита на Аляске
Буйный мужчина ворвался в чужую квартиру и получил пулю в глаз
Зеленскому дали важный совет перед встречей с Трампом
Арестович назвал месяц, когда Украина войдет в «красную зону»
Несколько человек устроили стрельбу в ресторане и убили троих посетителей
Новые мусорные баки исчезли сразу после приезда главы региона
В НАПФ назвали риски для инвестирования пенсионных накоплений россиян
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.