Трамп перепостил сообщение с призывом к Киеву быть готовым к потере земель

Трамп перепостил сообщение с призывом к Киеву быть готовым к потере земель

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social перепостил публикацию, что Украина должна быть готова к потере части территории в пользу России. В сообщении сказано, что страна может столкнуться с еще большими потерями.

Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, — отметил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина об установлении полного российского контроля над всей территорией Донбасса. По данным источников, вместе с тем предлагается заморозить линию фронта на всех других участках соприкосновения. Отмечается, что Трамп также перестал поддерживать немедленное прекращение огня, начав добиваться всеобъемлющего мирного соглашения.

Между тем появилась информация, что Россия сформулировала конкретные условия для завершения специальной военной операции, среди ключевых требований — полный вывод украинских войск с территорий Донецкой и Луганской народных республик в обмен на заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Также, по данным журналистов, в список входит законодательное закрепление статуса русского языка на Украине.

Кремль не комментировал эти сведения.