Стало известно, обсуждали ли РФ и США договор по ядерному оружию на Аляске

Стало известно, обсуждали ли РФ и США договор по ядерному оружию на Аляске Рубио: США и Россия на Аляске не обсуждали новый договор по ядерному оружию

Представители Москвы и Вашингтона во время саммита на Аляске не обсуждали возможное новое соглашение по ядерным вооружениям, заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News. По его словам, 99% времени стороны высказывали мнение о завершении украинского конфликта.

Нет. Переговоры почти исключительно, я бы сказал на 99%, были посвящены войне, тому, как ее завершить, и видению России, — пояснил Рубио.

Ранее госсекретарь США заявил, что Украина сама должна принимать решение по территориальным вопросам. При этом он подчеркнул, что Вашингтон продолжает обсуждать с Москвой соответствующие темы и вопросы безопасности.

До этого Рубио рассказал, что, если США введут новые санкции против России, это будет означать, что урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем уже невозможно. Он также признал, что введенные администрацией бывшего президента Джо Байдена ограничения не оказали никакого эффекта.

Кроме того, американский чиновник считает, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске оказались очень продуктивными. Журналист Павел Зарубин обратил внимание, что дипломат встретил съемочную группу РФ с улыбкой.