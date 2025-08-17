Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 19:25

Стало известно, обсуждали ли РФ и США договор по ядерному оружию на Аляске

Рубио: США и Россия на Аляске не обсуждали новый договор по ядерному оружию

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Представители Москвы и Вашингтона во время саммита на Аляске не обсуждали возможное новое соглашение по ядерным вооружениям, заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News. По его словам, 99% времени стороны высказывали мнение о завершении украинского конфликта.

Нет. Переговоры почти исключительно, я бы сказал на 99%, были посвящены войне, тому, как ее завершить, и видению России, — пояснил Рубио.

Ранее госсекретарь США заявил, что Украина сама должна принимать решение по территориальным вопросам. При этом он подчеркнул, что Вашингтон продолжает обсуждать с Москвой соответствующие темы и вопросы безопасности.

До этого Рубио рассказал, что, если США введут новые санкции против России, это будет означать, что урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем уже невозможно. Он также признал, что введенные администрацией бывшего президента Джо Байдена ограничения не оказали никакого эффекта.

Кроме того, американский чиновник считает, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске оказались очень продуктивными. Журналист Павел Зарубин обратил внимание, что дипломат встретил съемочную группу РФ с улыбкой.

Марко Рубио
США
ядерное оружие
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Невеста и любовница отстояли жизнь возлюбленного через суд
Педофил надругался над семилетней девочкой и скрылся
Фаршированные баклажаны за 35 минут: идеальный рецепт к праздничному столу
«Саботажников» из Британии и ЕС призвали не мешать миру на Украине
Назван возраст, когда отдел кадров еще верит в трудоспособность россиян
Простой хит: шарлотка на сметане! 5 вариантов идеального пирога
Хуситы ударили ракетами по аэропорту Бен-Гурион
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло
Турэксперт назвала топ-5 регионов для путешествий к вулканам
Свитер Лаврова напомнил пользователям Сети выступление Задорнова
Два школьника тайком пробрались на пилораму и умерли
«Офицеров» Газманова предложили включить в школьную программу
Страшное ДТП с грузовиком под Екатеринбургом унесло жизни четырех человек
Вывод войск из Донбасса, дни Зеленского сочтены? Что будет дальше
Переводчик рассказал о проблемах в поездке с Путиным на Аляску
Боец Суетолог рассказал о храбром поступке российских военных
Во Франции назвали победителя саммита на Аляске
Хакер заполучил секретные данные и помог ВС России ударить по базе ВСУ
Свиту Зеленского в поездке в США нарекли фанатиками войны
Зеленский назвал лучшие гарантии безопасности для Украины
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.