17 августа 2025 в 17:43

Рубио объяснил, кто должен решать вопрос Донбасса

Рубио: Украина сама должна поставить точку в вопросе территорий

Украина сама должна принимать решение по территориальным вопросам, заявил в эфире телеканала Fox News американский госсекретарь и врио помощника американского лидера по нацбезопасности Марко Рубио. При этом он подчеркнул, что Вашингтон продолжает обсуждать с Москвой соответствующие темы и вопросы безопасности.

Я не знаю, кто вам это сказал, но они не понимают, о чем говорят… Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять: решение по территориям должна принимать украинская сторона. Это зависит от того, на что они готовы пойти и что хотят получить, — сказал Рубио.

Он добавил, что американская сторона стремится «сузить круг нерешенных вопросов», а также «сыграть роль в сближении позиций», чтобы завершить конфликт на Украине.

Ранее Рубио заявил, что, если США введут новые санкции против России, это будет означать, что урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем уже невозможно. Он также признал, что введенные администрацией бывшего президента Джо Байдена ограничения не оказали никакого эффекта.

