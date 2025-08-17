В США рассказали подробности грядущих гарантий Киеву Рубио: гарантии безопасности для Киева обсуждаются с представителями ЕС

В данный момент продолжается работа над проектом гарантий безопасности для Украины, детали обсуждаются с представителями Европы, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CBS. Он уточнил, что обсуждения касаются не только общей концепции, но и конкретных механизмов реализации будущих договоренностей.

Идея есть, но нужно выстроить, как это будет реализовано. Завтра сюда приедут европейские лидеры и (Владимир, — NEWS.ru) Зеленский, и мы обсудим это подробнее, — сказал дипломат.

Ранее государственный секретарь США заявил, что США не станут самостоятельно принимать или отвергать требования Москвы относительно завершения украинского конфликта. Дипломат отметил, что решение должен принимать Киев.

До этого Рубио говорил, что вопросы территориального характера должны решаться исключительно Украиной. При этом он отметил продолжение диалога с российской стороной по различным аспектам безопасности. Глава Госдепа подчеркнул стремление Вашингтона сократить количество нерешенных вопросов и содействовать сближению позиций сторон для достижения мирного урегулирования.