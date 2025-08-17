Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 17:55

«Не в той позиции»: Рубио дал четкий сигнал Киеву после саммита на Аляске

Рубио: США не будут принимать или отклонять требования России по Украине

Марко Рубио Марко Рубио Фото: IMAGO/Francis Chung / Pool via CGlobal Look Press

США не будут принимать или отклонять требования России касательно урегулирования украинского кризиса, это должен сделать Киев, заявил в эфире телеканала CBS государственный секретарь и врио помощника американского президента по нацбезопасности Марко Рубио. Так он ответил на вопрос о том, как Вашингтон отреагировал на изложенные Москвой на саммите в Анкоридже условия.

США не в той позиции, чтобы что-то принимать или отклонять <...>. В конечном счете это решение за украинцами, с ними Россия должна договориться о мире, — подчеркнул он.

Ранее Рубио отметил, что Соединенные Штаты не поддерживают идею перехода всей территории Донбасса под контроль России. При этом Вашингтон продолжает обсуждать с Москвой территориальные границы Украины и возможные гарантии безопасности.

До этого украинские аналитики выразили мнение, что решение президента страны Владимира Зеленского принять в Вашингтоне план по завершению конфликта зависит от пяти факторов. Первый и главный, как считают эксперты, — это позиция Трампа: готов ли он использовать меры воздействия на Зеленского, чтобы побудить его принять условия мирного соглашения, или нет.

Марко Рубио
Россия
Украина
США
