«Не в той позиции»: Рубио дал четкий сигнал Киеву после саммита на Аляске Рубио: США не будут принимать или отклонять требования России по Украине

США не будут принимать или отклонять требования России касательно урегулирования украинского кризиса, это должен сделать Киев, заявил в эфире телеканала CBS государственный секретарь и врио помощника американского президента по нацбезопасности Марко Рубио. Так он ответил на вопрос о том, как Вашингтон отреагировал на изложенные Москвой на саммите в Анкоридже условия.

США не в той позиции, чтобы что-то принимать или отклонять <...>. В конечном счете это решение за украинцами, с ними Россия должна договориться о мире, — подчеркнул он.

Ранее Рубио отметил, что Соединенные Штаты не поддерживают идею перехода всей территории Донбасса под контроль России. При этом Вашингтон продолжает обсуждать с Москвой территориальные границы Украины и возможные гарантии безопасности.

До этого украинские аналитики выразили мнение, что решение президента страны Владимира Зеленского принять в Вашингтоне план по завершению конфликта зависит от пяти факторов. Первый и главный, как считают эксперты, — это позиция Трампа: готов ли он использовать меры воздействия на Зеленского, чтобы побудить его принять условия мирного соглашения, или нет.