На Украине раскрыли, от чего зависит решение Зеленского закончить конфликт «Страна.ua»: решение Зеленского по завершению конфликта зависит от пяти факторов

Решение президента Украины Владимира Зеленского принять в Вашингтоне план по завершению конфликта зависит от пяти факторов, сообщает украинское издание «Страна.ua». Первый и главный – это позиция американского лидера Дональда Трампа: готов ли он использовать меры воздействия на Зеленского, чтобы побудить его принять условия мирного соглашения, или нет, считают аналитики.

Второй фактор — это позиция Европы: насколько она будет готова поддержать Украину в случае жесткого давления на Киев со стороны Трампа, уточнили авторы статьи. Третий фактор касается уровня безопасности, который предложат Украине. Зеленский неоднократно давал понять, что страна готова смириться с потерей территорий, если ее примут в НАТО.

Еще один критический фактор, по мнению журналистов, это судьба самого Зеленского. Так, политику важно понимать, сохранит ли он власть или будет вынужден уйти, будут ли против него возбуждены уголовные дела или же он получит иммунитет в обмен на согласие с мирным планом.

И пятый фактор – внутриполитическая ситуация и настроения украинского общества и армии. По словам экспертов, недавние протесты в Киеве во время скандала с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) показали, что Банковая «не умеет держать удар улицы».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон присоединится к переговорам между Трампом и Зеленским 18 августа в Вашингтоне. Решение французского лидера обусловлено стремлением Парижа сыграть активную роль в обсуждении вопросов, связанных с урегулированием украинского кризиса.