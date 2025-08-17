Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 14:18

На Украине раскрыли, от чего зависит решение Зеленского закончить конфликт

«Страна.ua»: решение Зеленского по завершению конфликта зависит от пяти факторов

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение президента Украины Владимира Зеленского принять в Вашингтоне план по завершению конфликта зависит от пяти факторов, сообщает украинское издание «Страна.ua». Первый и главный – это позиция американского лидера Дональда Трампа: готов ли он использовать меры воздействия на Зеленского, чтобы побудить его принять условия мирного соглашения, или нет, считают аналитики.

Второй фактор — это позиция Европы: насколько она будет готова поддержать Украину в случае жесткого давления на Киев со стороны Трампа, уточнили авторы статьи. Третий фактор касается уровня безопасности, который предложат Украине. Зеленский неоднократно давал понять, что страна готова смириться с потерей территорий, если ее примут в НАТО.

Еще один критический фактор, по мнению журналистов, это судьба самого Зеленского. Так, политику важно понимать, сохранит ли он власть или будет вынужден уйти, будут ли против него возбуждены уголовные дела или же он получит иммунитет в обмен на согласие с мирным планом.

И пятый фактор – внутриполитическая ситуация и настроения украинского общества и армии. По словам экспертов, недавние протесты в Киеве во время скандала с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) показали, что Банковая «не умеет держать удар улицы».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон присоединится к переговорам между Трампом и Зеленским 18 августа в Вашингтоне. Решение французского лидера обусловлено стремлением Парижа сыграть активную роль в обсуждении вопросов, связанных с урегулированием украинского кризиса.

Украина
Владимир Зеленский
мирный договор
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британский журналист удивился близости Аляски к России и был поднят на смех
Вучич указал на важность саммита Путина и Трампа для всего человечества
Путин перед переговорами с Трампом пошутил про свитер Лаврова
Путин и Лукашенко побеседовали по телефону
На Украине раскрыли, от чего зависит решение Зеленского закончить конфликт
Мужчина не стал возвращаться домой и получил удар вилами в лицо
Система домашних заданий в школах России может сильно измениться
Звезда интернет-мемов планирует устроить большой тур по России
В Госдуме отметили важный нюанс в заявлении Родниной о справедливой пенсии
Песков раскрыл, когда и зачем был в США до визита на Аляску
Число пострадавших при ЧП в Рязанской области выросло до 135 человек
Аналитик сравнил выгоду от вкладов и сдачи квартир в аренду
«Кругом гэканье»: россиянка описала обстановку на болгарском курорте
Еще один европейский лидер решил поехать с Зеленским на встречу с Трампом
На Дальнем Востоке хотят выпустить необычные облигации
В ГД раскрыли нюансы изменений мер поддержки многодетных семей Подмосковья
Более тысячи машин собралось у Крымского моста в ожидании проезда
Если в вас много лени: рецепт быстрых чебуреков из лаваша
Появилось видео с огромным домашним питоном, разбившим террариум при побеге
Блогера-иноагента могут лишить квартиры в Москве
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.