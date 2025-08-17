Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Рубио назвал ключевой элемент гарантий безопасности для Украины

Рубио: Европа должна стать ключевым элементом гарантий безопасности для Киева

Европа должна играть ключевую роль в предоставлении Украине гарантий безопасности, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио в эфире телеканала Fox. Он подчеркнул, что европейские страны должны стать основным элементом в обеспечении защиты Киева.

Думаю, что роль, которую Европа может в конечном счете сыграть, касается гарантий безопасности, о которых говорила Украина. Они (страны ЕС — NEWS.ru) должны быть в этом плане ключевым элементом, — сказал госсекретарь.

Ранее источники заявили, что в рамках обсуждений будущих гарантий безопасности для Киева Вашингтон исключил вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. Американская сторона готова предложить поддержку в других формах, однако перспектива интеграции в НАТО не рассматривается.

Кроме того, по информации источников, США уже ведут переговоры с Украиной о гарантиях безопасности — процесс стартовал еще на прошлой неделе. В диалоге со стороны Вашингтона участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, Украину представляет глава офиса президента Андрей Ермак.

