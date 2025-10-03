Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 03:36

Раскрыты проблемы при возведении очистных сооружений на Байкале и Волге

РЕН ТВ: очистные сооружения на Байкале и Волге были возведены с ошибками

Байкал Байкал Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

В рамках национального проекта «Экология» на строительство очистных сооружений для Байкала и Волги было направлено около 161 млрд рублей. Однако спустя пять лет многие объекты готовы лишь частично, построены с серьезными нарушениями и не функционируют должным образом, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материалы проверок профильных ведомств.

Из 145 построенных объектов только 33 достигают нормативов очистки стоков, на 97 идут пуско-наладочные работы, и их эффективность пока не подтверждена Росприроднадзором, — указано в сообщении.

В Ярославской области неисправные сооружения в селе Новый Некоуз стали источником резкого запаха, а все стоки попадают в реку Ильдь, впадающую в Волгу. Местные власти признают проблемы и возлагают ответственность на подрядчика.

В Бурятии ситуация еще серьезнее: реконструкция очистных в Улан-Удэ, порученная компании «Роскапстрой», отстает от графика на годы, а готовность объекта составляет около 25-30%. При этом стоимость проекта выросла в пять раз — с первоначальных 3 млрд до 15,4 млрд рублей, говорится в статье.

Ранее эксперт Росводресурсов Ирина Горобчук заявила, что ремонт укрепления на левом берегу Волги защитит жителей Рыбинска Ярославской области от наводнений. На объекте уже приступили к монтажу ливневых и очистных сооружений, а также винтовых свай.

нарушения
очистные сооружения
Байкал
Волга
