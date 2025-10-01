Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 октября 2025 в 17:28

Стало известно, что спасет жителей Ярославской области от наводнений

Росводресурсы: ремонт на берегу Волги защитит жителей Рыбинска от наводнений

Ярославская область Ярославская область Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ремонт укрепления на левом берегу Волги защитит жителей Рыбинска Ярославской области от наводнений, заявила РИАМО эксперт Росводресурсов Ирина Горобчук. На объекте уже приступили к монтажу ливневых и очистных сооружений, а также винтовых свай.

Защита населения от наводнений — одна из ключевых задач нашего ведомства. Проект по берегоукреплению левого берега реки Волги в Рыбинске можно назвать комплексным, так как финансирование многих работ, в том числе по благоустройству, обеспечивается за счет средств субъекта Российской Федерации, — уточнила Горобчук.

Обновленное инженерное сооружение создаст комплексную систему защиты городской инфраструктуры. Проект позволит обезопасить от подтопления жилые здания, автомобильные дороги, инженерные сети и ЛЭП и обеспечит безопасность. Помимо этого, он предотвратит разрушение других гидротехнических конструкций.

Ранее сообщалось, что в Махачкале, Каспийске и Избербаше подтопило улицы из-за сильного дождя. На затопленные участки были направлены спасатели.

Волга
регионы
наводнения
Рыбинск
