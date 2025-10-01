Стало известно, что спасет жителей Ярославской области от наводнений Росводресурсы: ремонт на берегу Волги защитит жителей Рыбинска от наводнений

Ремонт укрепления на левом берегу Волги защитит жителей Рыбинска Ярославской области от наводнений, заявила РИАМО эксперт Росводресурсов Ирина Горобчук. На объекте уже приступили к монтажу ливневых и очистных сооружений, а также винтовых свай.

Защита населения от наводнений — одна из ключевых задач нашего ведомства. Проект по берегоукреплению левого берега реки Волги в Рыбинске можно назвать комплексным, так как финансирование многих работ, в том числе по благоустройству, обеспечивается за счет средств субъекта Российской Федерации, — уточнила Горобчук.

Обновленное инженерное сооружение создаст комплексную систему защиты городской инфраструктуры. Проект позволит обезопасить от подтопления жилые здания, автомобильные дороги, инженерные сети и ЛЭП и обеспечит безопасность. Помимо этого, он предотвратит разрушение других гидротехнических конструкций.

Ранее сообщалось, что в Махачкале, Каспийске и Избербаше подтопило улицы из-за сильного дождя. На затопленные участки были направлены спасатели.