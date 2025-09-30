Европу уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути Песков: Европа вместо поиска диалога продолжает идти по милитаристскому пути

Европа продолжает идти по милитаристскому пути, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, вместо этого ЕС мог бы участвовать в поиске диалога и создании гарантий безопасности.

Мы видим, что они продолжают вот такой милитаристский настрой вместо того, чтобы думать, как вступать в диалог с тем, чтобы совместно искать гарантии безопасности в ходе диалога и в рамках диалога, — отметил он.

Также Песков назвал создание любых стен, в том числе «стены дронов», заведомо плохой идеей. По словам пресс-секретаря президента, об этом свидетельствует история. Так он высказался насчет инициативы Еврокомиссии о принятии мер по созданию «стены дронов» на восточном фланге Европы.

Между тем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что, пока продолжаются боевые действия на Украине, сохраняется и риск эскалации между НАТО и Россией. По словам дипломата, окончание конфликта сведет такую вероятность к нулю.