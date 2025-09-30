Европа продолжает идти по милитаристскому пути, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, вместо этого ЕС мог бы участвовать в поиске диалога и создании гарантий безопасности.
Мы видим, что они продолжают вот такой милитаристский настрой вместо того, чтобы думать, как вступать в диалог с тем, чтобы совместно искать гарантии безопасности в ходе диалога и в рамках диалога, — отметил он.
Также Песков назвал создание любых стен, в том числе «стены дронов», заведомо плохой идеей. По словам пресс-секретаря президента, об этом свидетельствует история. Так он высказался насчет инициативы Еврокомиссии о принятии мер по созданию «стены дронов» на восточном фланге Европы.
Между тем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что, пока продолжаются боевые действия на Украине, сохраняется и риск эскалации между НАТО и Россией. По словам дипломата, окончание конфликта сведет такую вероятность к нулю.