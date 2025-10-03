Процесс получения звания «Ветеран труда» могут упростить в России

В России могут упростить порядок присвоения звания «Ветеран труда» для работников промышленных предприятий, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, который и стал автором инициативы. По его словам, принятие документа сможет оптимизировать существующую «забюрократизированную» процедуру, пишет РИА Новости.

Данное предложение направлено министру промышленности и торговли Антону Алиханову. По данным Миронова, действующая система требует от работников прохождения многоуровневой процедуры награждений.

Сначала необходимо получить одну из 17 ведомственных наград, таких как «Почетный металлург» или «Почетный работник торговли», затем через три года — медаль «Трудовая доблесть», и только после этого появляется возможность претендовать на звание «Ветеран труда». По мнению политика, это создает искусственные барьеры для сотен тысяч работников промышленности.

Решение этого вопроса будет способствовать восстановлению справедливости и повышению мотивации работников ключевых отраслей российской промышленности, — уверен Миронов.

Он отметил, что в других министерствах, таких как Минтруда, Минпросвещения и Минкультуры, процедура значительно проще. Для получения звания достаточно ведомственной награды и специального стажа без многоступенчатой системы.

Ранее сообщалось, что инициатива восстановить федеральное звание «Ветеран труда» будет рассмотрена Госдумой по инициативе партии «Справедливая Россия — За правду». При этом действующие региональные льготы власти намерены сохранить.