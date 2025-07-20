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20 июля 2025 в 02:35

В Госдуме предложили восстановить популярное в СССР звание

Федеральное звание «Ветеран труда» могут восстановить в РФ по инициативе Госдумы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инициатива восстановить федеральное звание «Ветеран труда» будет рассмотрена Госдумой по инициативе партии «Справедливая Россия — За правду», пишет РИА Новости со ссылкой на лидера фракции Сергея Миронова. При этом действующие региональные льготы власти намерены сохранить.

Наша партия предлагает восстановить федеральное звание «Ветеран труда». Критерием для его получения должен стать трудовой стаж продолжительностью не менее 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин, — сказал Миронов.

Политик напомнил, что в СССР это звание присваивалось с 1974 года передовым работникам за многолетний труд на одном предприятии. После 2005 года право присвоения звания перешло к регионам, что привело к разным критериям его получения по всей стране. СРЗП предлагает не отменять существующие региональные нормы, а дополнить их единым федеральным статусом, подчеркивающим ценность трудового стажа как такового.

Ранее сообщалось, в Госдуму также поступила идея упростить получение звания «Ветеран труда» для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Решение также потребует внесения поправок в закон «О ветеранах».

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Сергей Миронов
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