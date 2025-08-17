Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 19:14

Работодателям готовят налоговые льготы при софинансировании ПДС

Глава НАПФ Беляков: за участие в софинансировании ПДС работодателям дадут льготы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Компании нужно стимулировать в их стремлении помогать работникам копить на пенсию, заявил NEWS.ru президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. По его словам, в России планируются налоговые льготы для работодателей, участвующих в софинансировании программ долгосрочных сбережений (ПДС) для своих сотрудников. Он допустил, что могут появиться и другие стимулы.

Необходимо позволить компаниям учитывать взносы в ПДС сотрудников как свои расходы. Таким образом они смогут уменьшить базу при оплате налога на прибыль. <…> И для работодателя, и для работников тоже могут быть [льготы]. Это все обсуждается. Но тема сложная: что-то можно применить, что-то нельзя. Возможно, это будут и другие стимулы, не только налоговые, — сказал Беляков.

По его словам, и для бизнеса сегодня это особенно важно. При этом многие компании уже активно участвуют в программе и развивают корпоративные пенсионные программы как часть соцпакета, предлагаемого работнику.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян — 77% — не интересуются вопросами формирования пенсионных накоплений. Согласно результатам исследования, проведенного НПФ «Достойное будущее» и Финансовым университетом при правительстве РФ, 69% граждан слышали о государственной программе долгосрочных сбережений, позволяющей переводить замороженные пенсионные накопления в добровольном порядке. Но, несмотря на это, реальная активность населения остается крайне низкой, отмечают авторы исследования.

работодатели
работники
налоги
льготы
программы
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаршированные баклажаны за 35 минут: идеальный рецепт к праздничному столу
«Саботажников» из Британии и ЕС призвали не мешать миру на Украине
Назван возраст, когда отдел кадров еще верит в трудоспособность россиян
Простой хит: шарлотка на сметане! 5 вариантов идеального пирога
Хуситы ударили ракетами по аэропорту Бен-Гурион
Число погибших при ЧП в Рязанской области продолжает расти
Турэксперт назвала топ-5 регионов для путешествий к вулканам
Свитер Лаврова напомнил пользователям Сети выступление Задорнова
Два школьника тайком пробрались на пилораму и умерли
«Офицеров» Газманова предложили включить в школьную программу
Страшное ДТП с грузовиком под Екатеринбургом унесло жизни четырех человек
Вывод войск из Донбасса, дни Зеленского сочтены? Что будет дальше
Переводчик рассказал о проблемах в поездке с Путиным на Аляску
Боец Суетолог рассказал о храбром поступке российских военных
Во Франции назвали победителя саммита на Аляске
Хакер заполучил секретные данные и помог ВС России ударить по базе ВСУ
Свиту Зеленского в поездке в США нарекли фанатиками войны
Зеленский назвал лучшие гарантии безопасности для Украины
Рубио объяснил, чем грозят санкции против Китая из-за российской нефти
«Подмена понятий по-хуторянски»: слова Зеленского поставили под сомнение
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.