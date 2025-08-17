Работодателям готовят налоговые льготы при софинансировании ПДС

Компании нужно стимулировать в их стремлении помогать работникам копить на пенсию, заявил NEWS.ru президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. По его словам, в России планируются налоговые льготы для работодателей, участвующих в софинансировании программ долгосрочных сбережений (ПДС) для своих сотрудников. Он допустил, что могут появиться и другие стимулы.

Необходимо позволить компаниям учитывать взносы в ПДС сотрудников как свои расходы. Таким образом они смогут уменьшить базу при оплате налога на прибыль. <…> И для работодателя, и для работников тоже могут быть [льготы]. Это все обсуждается. Но тема сложная: что-то можно применить, что-то нельзя. Возможно, это будут и другие стимулы, не только налоговые, — сказал Беляков.

По его словам, и для бизнеса сегодня это особенно важно. При этом многие компании уже активно участвуют в программе и развивают корпоративные пенсионные программы как часть соцпакета, предлагаемого работнику.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян — 77% — не интересуются вопросами формирования пенсионных накоплений. Согласно результатам исследования, проведенного НПФ «Достойное будущее» и Финансовым университетом при правительстве РФ, 69% граждан слышали о государственной программе долгосрочных сбережений, позволяющей переводить замороженные пенсионные накопления в добровольном порядке. Но, несмотря на это, реальная активность населения остается крайне низкой, отмечают авторы исследования.