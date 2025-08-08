Россияне не разобрались, что делать с замороженной пенсией «Ведомости»: 77% россиян не интересуются формированием пенсионных накоплений

Подавляющее большинство россиян — 77% — не интересуются вопросами формирования пенсионных накоплений, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования, проведенного НПФ «Достойное будущее» и Финансовым университетом при правительстве РФ. Авторы считают, что по этой причине россияне не мотивированы совершать операции со своими накоплениями.

Опрос показал, что 69% граждан слышали о государственной программе долгосрочных сбережений, позволяющей переводить замороженные пенсионные накопления в добровольном порядке. Но, несмотря на это, реальная активность населения остается крайне низкой.

Почти половина опрошенных (45%) просто не заинтересовались возможностью перевода средств, 29% признались, что у них нет времени разбираться в этой теме. Еще 22% респондентов оказались не готовы к долгосрочному финансовому планированию, а 16% выразили недоверие цифровым системам, используемым для управления накоплениями.

