Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о невозможности территориальных уступок в конфликте с Россией представляет собой «подмену понятий по-хуторянски», заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Журналист отметил, что никогда не встречал требований к Киеву о формальном отказе от территорий в юридическом смысле.

Зеленский уже отверг любые обмены, заявив, что это невозможно по конституции. Как же он тогда собирался менять Курскую область? Но это все подмена понятий по-хуторянски, — написал Коц.

Журналист подчеркнул, что подобная риторика украинского президента лишь уводит дискуссию от поиска практических решений по урегулированию конфликта. Вместо конструктивного диалога, по оценке Коца, происходит манипуляция правовыми формулировками.

Ранее военный корреспондент высказался против размещения на Украине иностранных контингентов НАТО и государств, поддерживающих Киев. Он подчеркнул, что гарантии безопасности в рамках урегулирования должны обеспечиваться силами, не участвовавшими в боевых действиях против России.