Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 19:30

«Подмена понятий по-хуторянски»: слова Зеленского поставили под сомнение

Военкор Коц: риторика Зеленского является подменой понятий по-хуторянски

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о невозможности территориальных уступок в конфликте с Россией представляет собой «подмену понятий по-хуторянски», заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Журналист отметил, что никогда не встречал требований к Киеву о формальном отказе от территорий в юридическом смысле.

Зеленский уже отверг любые обмены, заявив, что это невозможно по конституции. Как же он тогда собирался менять Курскую область? Но это все подмена понятий по-хуторянски, — написал Коц.

Журналист подчеркнул, что подобная риторика украинского президента лишь уводит дискуссию от поиска практических решений по урегулированию конфликта. Вместо конструктивного диалога, по оценке Коца, происходит манипуляция правовыми формулировками.

Ранее военный корреспондент высказался против размещения на Украине иностранных контингентов НАТО и государств, поддерживающих Киев. Он подчеркнул, что гарантии безопасности в рамках урегулирования должны обеспечиваться силами, не участвовавшими в боевых действиях против России.

Александр Коц
Владимир Зеленский
политика
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Педофил надругался над семилетней девочкой и скрылся
Фаршированные баклажаны за 35 минут: идеальный рецепт к праздничному столу
«Саботажников» из Британии и ЕС призвали не мешать миру на Украине
Назван возраст, когда отдел кадров еще верит в трудоспособность россиян
Простой хит: шарлотка на сметане! 5 вариантов идеального пирога
Хуситы ударили ракетами по аэропорту Бен-Гурион
Число погибших при ЧП в Рязанской области продолжает расти
Турэксперт назвала топ-5 регионов для путешествий к вулканам
Свитер Лаврова напомнил пользователям Сети выступление Задорнова
Два школьника тайком пробрались на пилораму и умерли
«Офицеров» Газманова предложили включить в школьную программу
Страшное ДТП с грузовиком под Екатеринбургом унесло жизни четырех человек
Вывод войск из Донбасса, дни Зеленского сочтены? Что будет дальше
Переводчик рассказал о проблемах в поездке с Путиным на Аляску
Боец Суетолог рассказал о храбром поступке российских военных
Во Франции назвали победителя саммита на Аляске
Хакер заполучил секретные данные и помог ВС России ударить по базе ВСУ
Свиту Зеленского в поездке в США нарекли фанатиками войны
Зеленский назвал лучшие гарантии безопасности для Украины
Рубио объяснил, чем грозят санкции против Китая из-за российской нефти
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.