Вывод войск из Донбасса, дни Зеленского сочтены? Что будет дальше

В Киеве ответили на идею вывода ВСУ из Донбасса, источники сообщили, что дни украинского лидера Владимира Зеленского сочтены, синоптики пообещали резкое похолодание в РФ — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Зеленский отказался обменять Донбасс на мир

Зеленский назвал невозможной уступку Украиной всей территории Донбасса в обмен на мирное соглашение с Россией. При этом, по словам аналитиков, вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей был одним из условий, выдвинутых президентом России Владимиром Путиным летом прошлого года.

«Российский лидер предложил заморозить большую часть линий фронта, если Киев уступит весь Донецк — промышленный регион, который является одной из главных целей Москвы. <…> Зеленский отклонил это требование», — подчеркнули военэксперты.

Они отметили, что главным фактором отказа якобы стал риск для Одессы. По словам информатора, в случае перехода всей территории Донбасса под контроль российских войск для них «откроется прямой путь на Одессу». Именно опасения за судьбу стратегически важного черноморского города якобы стали решающими в позиции Зеленского, считают информаторы.

Кроме того, Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе 17 августа вновь потребовал прекращения огня до того, как начнется работа над мирным соглашением. Политик подчеркнул, что переговоры нельзя проводить «под давлением оружия».

Американские журналисты тем временем сделали вывод, что после саммита Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже для Украины стали очевидными два варианта развития событий, каждый из которых подразумевает потерю территорий. Согласно первому сценарию, Украина утратит часть территорий, но сможет сохранить суверенитет, получив гарантии безопасности.

Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Аналитики подчеркнули, что Киев и его европейские союзники уже и так смирились с потерей пятой части территорий. Такое завершение конфликта они сравнили с окончанием войны в Корее в 1953 году, когда южная часть полуострова получила защиту от Запада. Второй сценарий подразумевает потерю и территорий, и суверенитета. Украина, по мнению журналистов, превратится в «российский протекторат», что будет равноценно «капитуляции».

Украинские аналитики в свою очередь предположили, что решение Зеленского принять в Вашингтоне 18 августа план по завершению конфликта зависит от пяти факторов. Первый и главный — это позиция американского лидера: готов ли он использовать меры воздействия на Зеленского, чтобы побудить его принять условия мирного соглашения, или нет, считают эксперты.

Второй фактор — это позиция Европы: насколько она будет готова поддержать Украину в случае жесткого давления на Киев со стороны Трампа. Третий фактор касается уровня безопасности, который предложат Украине. Зеленский неоднократно давал понять, что страна готова смириться с потерей территорий, если ее примут в НАТО.

Еще один критический фактор, по мнению информаторов, это судьба самого Зеленского. Так, политику важно понимать, сохранит он власть или будет вынужден уйти, будут против него возбуждены уголовные дела или же он получит иммунитет в обмен на согласие с мирным планом.

И пятый фактор — внутриполитическая ситуация и настроения украинского общества и армии. По словам экспертов, недавние протесты в Киеве во время скандала с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) показали, что Банковая «не умеет держать удар улицы».

Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине остается лишь брыкаться: Путин и Трамп уже все решили?

Эксперты полагают, что Путин и Трамп уже все решили на Аляске, поэтому «дни Зеленского сочтены», и Украине вместе с Европой остается либо принять правила игры, либо «попытаться брыкаться» под давлением двух сверхдержав — России и США. Telegram-канал «Донбасский партизан» пишет, что встреча глав государств стала главным дипломатическим событием месяца: переговоры продлились недолго, не привели к соглашению, но обозначили ключевые параметры будущей конфигурации.

«Москва вновь озвучила позицию без дипломатических обиняков. Перемирие возможно только при полном прекращении поставок вооружений Украине. Мирное соглашение — исключительно после ухода ВСУ из четырех регионов. Это условие остается неизменным с 2022 года и подтверждает стратегическую линию: никакой фиксации линии фронта „по текущей ЛБС“ и никакой „заморозки“», — говорят источники.

Трамп заявил, что встреча прошла на «десять из десяти» и существует «очень высокая вероятность сделки». Однако, по мнению аналитиков, любой компромисс требует от хозяина Белого дома давления на Киев, что политически рискованно. Эксперты считают, что фактически у Трампа есть два сценария. Первый — сместить Зеленского через управляемый кризис и поставить более сговорчивую фигуру — практика, которую США неоднократно применяли в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Второй — свернуть проект поддержки Украины, сохранив лицо и объявив, что Москва готова к миру, но Киев отказался.

Аналитики полагают, что саммит на Аляске не привел к перемирию, но стал важным маркером: Москва сохраняет стратегическую жесткость и диктует рамки будущего урегулирования. США ищут форму выхода, а Киев и Евросоюз остаются статистами.

Telegram-канал INSIDER BLACK добавил, что Путин мог выдвинуть Трампу ультимативное условие перемирия. По словам инсайдеров, президент России мог затребовать у США безоговорочное право на удары «Искандерами» по военным объектам в Киеве на случай нарушения Украиной приостановки огня.

Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

«Москва уже доказала эффективность точечных ударов, как это было в ситуации с уничтожением замаскированного центра ГУР в Киеве. Договоренность не будет публичной во избежание протестов других стран, но Киев должны будут уведомить сразу после возможного перемирия», — указали информаторы.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Telegram-канал «Шпион» со ссылкой на американских инсайдеров сообщает, что Трамп намерен довести урегулирование конфликта на Украине до конца любой ценой, вплоть до физического устранения Зеленского. По информации источников, в Вашингтоне прекрасно понимают, что демарш украинского лидера и его отказ принять условия сделки станут для него приговором.

По сведениям, циркулирующим в узком кругу, ЦРУ уже несколько месяцев держит наготове несколько сценариев ликвидации украинского политика, отметили инсайдеры. Первый — военный мятеж, а именно бунт офицеров ВСУ с устранением Зеленского под предлогом «защиты национальных интересов». Второй — внутреннее предательство, в частности, использование завербованных агентов, которые, по словам источников, уже давно встроены в ближайшее окружение Зеленского.

Кроме того, INSIDER BLACK пишет, что, если переговоры окончательно провалятся, Москва может реализовать сценарий молниеносного завершения СВО. По словам источника, основные элементы этого плана включают точечную ликвидацию ключевых фигур украинского руководства через координированные удары высокоточным вооружением и работу оперативных групп спецназначения.

По сведениям инсайдера, этот план находится в высокой степени готовности и может быть приведен в действие в течение трех — пяти недель после официальной фиксации провала переговоров.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Синоптики предупредили о резком похолодании

Осень, по словам синоптиков, неумолимо приближается: температура воздуха постепенно падает, а к выходным похолодает местами до +5 градусов. Так, в Москве ночью в понедельник, 18 августа, ожидается +8–10 градусов, днем воздух прогреется до +17–19 градусов. Есть вероятность небольшого кратковременного дождя.

В последующие три дня облаков на небе станет больше, местами пройдут дожди. В пятницу, 22 августа, без осадков и малооблачно, но к вечеру вновь станет пасмурно и местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров ночью покажут +11–13 градусов, по области местами опустятся до +7 градусов. Днем с 19 по 22 августа температура воздуха будет находиться в диапазоне от +16 до +21 градуса.

В субботу, 23 августа, ночью — +12–14 градусов, днем — +17–19 градусов. На этот день прогнозируются дожди, местами на западе и северо-западе Подмосковья — сильные. В воскресенье, 24 августа, в Москве без осадков, ночью воздух остынет до +11–13 градусов, а днем максимальная температура не превысит +14–16 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Петербурге самыми теплыми днями недели станут понедельник и вторник. По ночам 18 и 19 августа ожидается около +13 градусов, а в дневные часы столбики термометров поднимутся до +20–22 градусов. Ожидаются небольшие дожди.

В среду, четверг и пятницу, 20–22 августа, столбики термометров не покажут выше +12–17 градусов, ночью — не более +10. Днем в среду осадки не ожидаются, в четверг и пятницу возможны небольшие кратковременные дожди, преимущественно в районе Финского залива.

Ночью 23 августа местами ожидаются дожди и туманы, при этом похолодает до +5–7 градусов, днем без осадков, +12–14 градусов. 24 августа осадков также не предвидится, днем потеплеет до +16–18 градусов, а ночью столбики уличных термометров покажут не выше +7 градусов.

