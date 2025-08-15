Лжеполицейские на свиданиях и кастрация мертвого судьи: дикие ЧП за день

В Красноярске двое школьников избили сверстницу из-за вейпа, в Санкт-Петербурге лжеполицейские шантажировали мужчин с наркотиками, под Волгоградом убили федерального судью на почве ревности — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Девочку избили из-за вейпа

В Красноярске двое школьников жестоко избили сверстницу после того, как девочка отказалась отдать им вейп. Нападение произошло, когда пострадавшая возвращалась домой из музыкальной школы.

Несовершеннолетние злоумышленники сначала оскорбляли девочку, а после потребовали электронную сигарету. Получив отказ, они начали избивать ее на камеру.

В полицию обратилась мать пострадавшей. По факту нападения возбудили уголовное дело. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают личности участников избиения.

Лжеполицейские шантажировали мужчин с наркотиками

Преступная группа, которая, по версии следствия, вымогала деньги у мужчин на свиданиях под видом полицейских, предстанет перед судом в Санкт-Петербурге. Злоумышленники могли обманом заставлять своих жертв приносить на встречи наркотики.

По версии следствия, преступная схема действовала в городе с мая по сентябрь 2024 года. Участники группы разработали план, по которому одна из женщин знакомилась с мужчинами через интернет. В процессе общения она назначала личные встречи, при этом обязательным условием было, чтобы мужчина приносил с собой запрещенные вещества.

Когда мужчина приходил на свидание с наркотиками, женщина подавала сигнал соучастникам. Те сразу появлялись на месте, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и угрожали уголовным преследованием. За «решение вопроса» и отказ возбуждать дело мошенники требовали крупную сумму денег.

Судье отрезали член после убийства

В полночь волгоградское управление СКР сообщило об убийстве мужчины у здания суда в городе Камышине.

«14 августа 2025 года в вечернее время у здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями», — рассказали в ведомстве.

Позже СМИ сообщили, что убитого зовут Василий Ветлугин — он является федеральным судьей. Предполагается, что убили его не за профессиональную деятельность, а за то, что он спал со своей замужней секретаршей.

«Судья вышел из суда, сел в машину, начал выезжать, тот перекрыл ему путь и стал стрелять по машине, судья выбежал и двинул в сторону адвокатов, тот его расстрелял, отрезал орган, запихал в рот и истыкал ножом, воткнув потом в щеку, задержали на месте преступления, он даже скрыться не пытался, убийца — муж секретаря суда, периодически избивал ее, в синяках приходила на работу, а уж любовница она судьи или нет — я не знаю», — рассказывал очевидец.

Подозреваемый не стал скрываться с места преступления, дождался полиции и сдался.

