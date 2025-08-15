Смерть от лося и труп с пуповиной: дикие ЧП за неделю

Смерть от лося и труп с пуповиной: дикие ЧП за неделю

Первая вице-мисс конкурса «Мисс Россия — 2017» скончалась после ДТП с лосем, в Березниках мать выкинула новорожденного ребенка из окна пятого этажа, в Москве сотрудник ТЦ замаскировал видеокамеру под ершик в женском туалете — NEWS.ru рассказывает громкие новости из рубрики «Происшествия» за неделю.

Модель погибла после ДТП с лосем

12 августа скончалась первая вице-мисс конкурса «Мисс Россия — 2017» и участница международного конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2017» Ксения Александрова. В июле москвичка попала в ДТП с лосем на дороге в Тверской области.

«Он (лось. — NEWS.ru) выскочил перед машиной, и машина его сбила. Она была на пассажирском сиденье, а муж за рулем. С ним все хорошо. Лось, перепрыгивая, покалечил Ксению, оторвал крышу машины и „улетел“ назад», — рассказал отец девушки.

Пострадавшей было 30 лет. За несколько месяцев до аварии она вышла замуж.

Девятиклассница убила своего первенца

Тело новорожденного нашли возле одного из жилых домов в Березниках Пермского края. Возбуждено дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

«Следователем следственного отдела по Березникам СУ СК России по Пермскому краю по факту обнаружения тела новорожденного ребенка проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении Следственного комитета.

По предварительной информации, признаков насильственной смерти у младенца не установлено. Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы и опрашивают возможных очевидцев.

Местные жители рассказали, что мать ребенка недавно окончила девятый класс. Предположительно, она проживает вместе с мамой и сестрой на пятом этаже того же дома на улице Мира. Тело младенца с пуповиной обнаружила соседка девушки, возвращавшаяся домой. Роженица выкинула его из окна квартиры.

Следственные действия СК РФ Фото: vk.com/suskperm

Пожилой вуайерист подглядывал за женщинами в ТЦ

В Москве 64-летнего местного жителя осудили за незаконную съемку в женском туалете торгового центра «Город Косино». Фигурант заказал через интернет два видеорегистратора и замаскировал их под туалетный ершик и подставку для него.

Устройства мужчина установил в кабинке женского туалета. Чтобы избежать разоблачения, он переоделся в женскую одежду, надел парик и перчатки, а также нанес макияж. Вуайерист занял соседнюю кабинку для наблюдения за съемкой, однако первая же попытка фиксации окончилась неудачей.

Пожилого москвича задержали. Экспертиза установила, что он испытывал сексуальное возбуждение в процессе подглядывания. Суд оштрафовал его на 250 тысяч рублей.

Читайте также:

«Была вся в стекловате»: педофил изнасиловал в подвале дочь одноклассницы

Сношал детей после тренировок: Фадеев и Собчак объявили войну педофилу

«Расчленит и скормит собаке»: звезда «Дома-2» еле уцелела при изнасиловании