В Москве вуайерист-затейник подсматривал за женщинами в туалете через ершик

В Москве 64-летнего местного жителя осудили за незаконную съемку в женском туалете торгового центра «Город Косино», пишет РЕН ТВ. Фигурант заказал через интернет два видеорегистратора и замаскировал их под туалетный ершик и подставку для него.

Устройства мужчина установил в кабинке женского туалета. Чтобы избежать разоблачения, он переоделся в женскую одежду, надел парик и перчатки, а также нанес макияж. Вуайерист занял соседнюю кабинку для наблюдения за съемкой, однако первая же попытка фиксации окончилась неудачей.

Пожилого москвича задержали. Экспертиза установила, что он испытывал сексуальное возбуждение в процессе подглядывания. Суд оштрафовал его на 250 тысяч рублей.

Ранее в Японии 38-летний бывший сотрудник государственного детского сада был арестован по подозрению в тайной съемке обнаженных мальчиков из начальной и средней школы в раздевалке общежития. Используя планшет и другие устройства, он снимал на видео трех детей в возрасте от 9 до 14 лет, в том числе с целью продажи этих кадров.