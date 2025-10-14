Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:45

В российской школе девятиклассница держит в страхе учеников

Amur Mash: в Приморье школьница избила одноклассницу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Приморском крае девятиклассница избивает учеников школы, передает Telegram-канал Amur Mash. Девочка часто вступает в конфликты с одноклассниками и проявляет агрессию по отношению к учащимся младших классов.

По данным канала, педагоги не в силах справиться с поведением ученицы. Прокуратура региона начала расследование инцидента. По факту случившегося следственные органы Следственного комитета России по Приморскому краю возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

Ранее в Краснотурьинске Свердловской области группа девятиклассниц избила ногами бывшую одноклассницу. Драку зафиксировали на видео, запись распространилась по местным чатам. Правоохранительные органы обратили внимание на случившееся, полиция уже нашла всех участниц инцидента.

До этого в поселке Артышта Кемеровской области толпа подростков жестоко избила девочку. Школьники окружили ее и начали наносить удары. Подробности о травмах и реакции правоохранительных органов пока не раскрываются.

Приморский край
избиения
подростки
школы
