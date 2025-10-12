Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 12:09

В европейской стране столкнулись с острой нехваткой мест в тюрьмах

TV2: в Норвегии не хватает 560 мест в тюрьмах из-за закрытия трех учреждений

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Норвегии возникла острая нехватка мест в тюрьмах — стране не хватает 560 мест для заключенных, передает норвежский телеканал TV2. По информации источника, кризис вызван закрытием трех исправительных учреждений в Осло, Сарпсборге и Драммене из-за проблем с пожарной безопасностью, а также массовым оттоком персонала.

В материале говорится, что сотрудников тюрем переводили в другие ведомства, включая таможню и вооруженные силы, что усугубило кадровый дефицит. Дополнительной проблемой стали увольнения из-за неудовлетворительных условий труда и низкой заработной платы.

Власти, как сообщает источник, рассматривают различные меры для решения кризиса, включая размещение двух заключенных в одной камере и расширение практики досрочного освобождения.

Ранее в России начал работу институт помощников руководителей исправительных учреждений, специализирующихся на взаимодействии с верующими заключенными. На первом этапе планируется, что новые помощники будут работать в 97 из примерно 700 исправительных учреждений страны.

