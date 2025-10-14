Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 11:47

Названы сроки роспуска Минской группы ОБСЕ

МИД Финляндии: процесс роспуска Минской группы ОБСЕ завершится в декабре

Элина Валтонен Элина Валтонен Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Процесс расформирования Минской группы ОБСЕ достигнет своей кульминации к декабрю 2025 года, сообщила на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном действующий председатель организации, министр внутренних дел Финляндии Элина Валтонен. Она приветствовала совместное решение Баку и Еревана о прекращении работы этого механизма, который занимался урегулированием разногласий между двумя странами.

Мы постоянно отмечаем поддержку Арменией мирной повестки, несмотря на все препятствия. Я также приветствую совместную заявку (Армении и Азербайджана. — NEWS.ru) на прекращение деятельности минской группы ОБСЕ, — сказала Валтонен.

ОБСЕ создала Минскую группу в 1992 году для содействия разрешению ситуации в Карабахе. Ее сопредседателями выступали Россия, США и Франция. Инициативу о роспуске выдвинул Азербайджан, и армянские власти поддержали это решение.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил, почему РФ воздерживается от участия в мероприятиях ОБСЕ. По его словам, площадка превратилась в «откровенно русофобскую помойку».

ОБСЕ
Минская группа
Армения
Азербайджан
Финляндия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрывал головы с помощью ИИ: что известно о 19-летнем убийце из Ухты
В Петербурге женщина погибла от отравления алкоголем
Россиянам назвали наиболее выгодные месяца для отпуска в 2026 году
Украинка в Польше с помощью дипфейков набрала кредиты на сограждан
Армия России отразила атаку дронов и безэкипажных катеров под Херсоном
Двух лошадей увезли из СНТ после жуткого нападения одной из них на женщину
Россиянам напомнили, что нужно делать на Покров Богородицы
Гульбишник по-белорусски: вкуснейшая запеканка с картошкой и грибами
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 октября, фото, видео
На «Госуслугах» появился новый способ защитить аккаунт
Военэксперт назвал сроки запуска в серию новых установок для Tomahawk
Раскрыт масштаб дезертирства в украинской армии
В России составят новые маршруты для беспилотных автомобилей
Беглый президент Мадагаскара пошел на необычный шаг на фоне протестов
Невролог раскрыл неожиданный симптом инсульта
В Петербурге ИИ оштрафовал бизнесмена на 50 тысяч рублей
США грозит катастрофа, которую предсказывал Жириновский
Погода в Москве в среду, 15 октября: ждать ли заморозки и мокрый снег
Водителей предупредили об опасности шипованных покрышек
«Потребность в поклонении»: психиатр о критике Трампом своего фото
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.