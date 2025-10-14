Названы сроки роспуска Минской группы ОБСЕ

Процесс расформирования Минской группы ОБСЕ достигнет своей кульминации к декабрю 2025 года, сообщила на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном действующий председатель организации, министр внутренних дел Финляндии Элина Валтонен. Она приветствовала совместное решение Баку и Еревана о прекращении работы этого механизма, который занимался урегулированием разногласий между двумя странами.

Мы постоянно отмечаем поддержку Арменией мирной повестки, несмотря на все препятствия. Я также приветствую совместную заявку (Армении и Азербайджана. — NEWS.ru) на прекращение деятельности минской группы ОБСЕ, — сказала Валтонен.

ОБСЕ создала Минскую группу в 1992 году для содействия разрешению ситуации в Карабахе. Ее сопредседателями выступали Россия, США и Франция. Инициативу о роспуске выдвинул Азербайджан, и армянские власти поддержали это решение.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил, почему РФ воздерживается от участия в мероприятиях ОБСЕ. По его словам, площадка превратилась в «откровенно русофобскую помойку».