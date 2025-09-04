Захарова ответила на роспуск Минской группы ОБСЕ

Москва считает оправданным решение ОБСЕ о роспуске Минской группы, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, российская сторона участвовала в его принятии на основе правила консенсуса, сообщает ТАСС.

Считаем данный шаг обоснованным, оправданным ввиду кардинальных изменений обстановки в регионе, — отметила она.

Инициатива о сворачивании институтов принадлежит Азербайджану и Армении, напомнила Захарова. Главы МИД этих государств обратились с таким предложением в ОБСЕ 11 августа, подтвердив, что в инструментарии Минского процесса более не нуждаются. Российское сопредседательство на протяжении всего периода работы Минской группы прилагало максимум усилий для решения задач в интересах примирения народов Азербайджана и Армении, дружественных России, подчеркнула дипломат.

Минский процесс ОБСЕ запущен для урегулирования карабахского конфликта в 1992 году. Минская группа стала его основным элементом. Сопредседателями группы выступали Россия, Франция и США.

Ранее МИД Азербайджана сообщил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе закрыла Минскую группу. По данным ведомства, соответствующее решение совет министров ОБСЕ принял 1 сентября. Также закрыты связанные с Минской группой структуры.