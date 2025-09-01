МИД Азербайджана: ОБСЕ закрыла Минскую группу по Карабахскому конфликту

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе закрыла Минскую группу по конфликту в Карабахе, сообщает МИД Азербайджана. По данным ведомства, соответствующее решение совет министров ОБСЕ принял 1 сентября. Также закрыты связанные с Минской группой структуры.

1 сентября 2025 года Министрский совет ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, — говорится в сообщении МИД республики.

В ведомстве отметили, что решение основано на совместном письме-обращении министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Секретариату ОБСЕ поручили завершить решение административных и технических вопросов, которые вытекают из закрытия структур. Срок обозначен до 1 декабря 2025 года.

В МИД подчеркнули, что все принятые в рамках ОБСЕ решения утрачивают силу и не подлежат применению в вопросе конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что закрытие карабахского вопроса сделало возможным мир между двумя странами. По его словам, «некоторые силы использовали тему Карабаха» как инструмент для помехи в вопросе становления независимости Армении.