Пашинян объяснил, благодаря чему Еревану и Баку удалось заключить мир Пашинян: закрытие вопроса Карабаха сделало возможным мир между Баку и Ереваном

Закрытие карабахского вопроса сделало возможным мир между Арменией и Азербайджаном, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, которые передает ТАСС, «некоторые силы использовали тему Карабаха» как инструмент для того, чтобы помешать становлению независимости Армении и ее развитию.

Народ, как и я, понял, что без закрытия вопроса Карабаха мир невозможен. Карабахский вопрос просто использовали некоторые силы как инструмент для того, чтобы помешать становлению нашей независимости, суверенитета, государственности, а также развитию, — подчеркнул Пашинян.

Что касается беженцев, армянский премьер отметил, что неоднократно высказывал свою позицию на этот счет и считает нереалистичным их возвращение в Карабах. Более того, политик выразил мнение, что поднимаемая с обеих сторон тема возвращения беженцев на эти территории является опасной.

Ранее Пашинян заявил, что между Азербайджаном и Арменией установился мир по итогам подписания документов в США. Премьер назвал это «совершенно новой реальностью», в которой должны быть отвергнуты месть и враждебность. Пашинян также выразил уверенность в том, что парафирование мирного договора с Баку, состоявшееся 8 августа, стало «поворотным моментом».