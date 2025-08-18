Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 17:36

«Новая реальность»: Пашинян заявил о мире между Баку и Ереваном

Пашинян заявил об уверенности в мире между Азербайджаном и Арменией

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Между Азербайджаном и Арменией установился мир по итогам подписания документов в Соединенных Штатах, заявил в послании к нации премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он назвал это «совершенно новой реальностью». По словам политика, которые приводит ТАСС, в ней должны быть отвергнуты месть и враждебность.

Между Арменией и Азербайджаном установился мир, дорогой народ. Это совершенно новая реальность, в которой месть и враждебность должны быть отвергнуты, — сказал глава правительства.

Он также выразил уверенность, что парафирование мирного договора с Баку, состоявшееся 8 августа, стало «поворотным моментом». С этого момента граждане республик живут «совсем в другом Южном Кавказе», заключил Пашинян.

Ранее премьер-министр Армении принес извинения за оскорбительные высказывания в адрес священнослужителей. Это произошло после того, как комиссия по предупреждению коррупции выявила в его словах нарушение кодекса поведения должностных лиц. Пашинян уточнил, что его извинения касаются всех упомянутых комиссией выражений.

Армения
Ереван
Никол Пашинян
Азербайджан
Баку
США
