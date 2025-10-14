Психолог дал советы, как минимизировать конфликты на работе Психолог Гут: четкие границы в общении помогут избежать конфликтов с коллегами

Обозначение четких границ в общении и прямой диалог с коллегами позволят минимизировать конфликты на работе, заявил MIR24.TV психолог Валерий Гут. Он посоветовал анализировать спорные ситуации и стараться находить компромисс.

В напряженной рабочей атмосфере важно сохранять нейтралитет. Не нужно поддерживать чужие конфликты и принимать чью-либо сторону. Стоит ограничить токсичное общение. Следует сфокусироваться на работе, ведя диалог только по деловым вопросам и избегая личных разборок, — порекомендовал Гут.

Лучше избегать пассивной агрессии и недомолвок, а также своевременно обсуждать рабочие вопросы, отметил психолог. Наконец, важно отслеживать свое ментальное состояние, не выливая негатив и личные проблемы на окружающих.

Ранее психолог Дмитрий Чернышов заявил, что с хамами нельзя вступать в эмоциональную игру, лучше игнорировать подобное поведение. По его словам, общаясь с таким человеком, нужно сохранять внутреннее равновесие и управлять эмоциями.