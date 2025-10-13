Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 09:48

Психолог рассказал, как реагировать на хамство

Психолог Чернышов: с хамами нельзя вступать в эмоциональную игру

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С хамами нельзя вступать в эмоциональную игру, лучше игнорировать подобное поведение, заявил психолог Дмитрий Чернышов. По его словам, переданным LIFE.ru, общаясь с таким человеком, нужно сохранять внутреннее равновесие и управлять эмоциями.

Эмоциональная самооборона основывается на выборе человека: не позволять чужой грубости определять ваше состояние, настроение и планы на день, — пояснил психолог.

Специалист также посоветовал тренировать внутренние «крючки» — моменты, когда человек автоматически обижается. Если осознать их, то можно перестать быть заложником чужого поведения, заключил Чернышов.

Ранее идеолог бизнес-эстетики и предприниматель Ирина Маркова заявила, что сотрудники, которые оправдываются вместо поиска решений, вряд ли получат повышение. По ее словам, карьерный рост также тормозят токсичное поведение и отсутствие обратной связи с руководством.

