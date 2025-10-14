Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:20

Натуральный освежитель против неприятных запахов: как обычный лук спасет ваш туалет от ароматов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Многие домовладельцы сталкиваются с проблемой неприятных запахов в туалете. Обычные освежители воздуха не подходят людям с заболеваниями дыхательной системы, но к счастью существует безопасное и эффективное решение — обычный репчатый лук.

Чтобы изготовить натуральный освежитель, нужно очистить луковицу от шелухи и нарезать средними кусочками. Разложить их в открытой миске в туалетной комнате. Для усиления эффекта можно добавить измельченный чеснок.

Лук нейтрализует запахи на молекулярном уровне благодаря своим природным свойствам. Этот метод безопасен, не требует финансовых затрат и помогает надолго избавиться от неприятных ароматов в туалете.

Ранее сообщалось, что когда солнечные лучи падают на стекло, то они безжалостно выдают все недочеты уборки. Даже самые дорогие средства не спасают, если на окнах остаются разводы. Но секрет кроется не в химии, а в инструменте.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
