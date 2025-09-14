Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 15:52

Идеально чистые окна без разводов: старый способ работает лучше химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда солнечные лучи падают на стекло, они безжалостно выдают все недочёты уборки. Даже самые дорогие средства не спасают, если на окнах остаются разводы. Но секрет кроется не в химии, а в инструменте.

Профессиональные клинеры давно используют обычную газету. Её структура позволяет полировать стекло так, что оно остаётся блестящим и без ворса.

Газетная бумага хорошо впитывает влагу и равномерно распределяет средство по поверхности. В отличие от тряпки, она не оставляет волокон. А печатные чернила при сухом использовании не пачкают, а создают лёгкий абразивный эффект, усиливающий блеск.

Метод прост и доступен: газета всегда под рукой и не требует затрат. Её можно использовать с любым средством — уксусом, спиртом или специальным составом для стёкол.

Важно не смачивать бумагу полностью — иначе она размякнет. Лучше слегка увлажнить поверхность окна и сразу приступать к полировке. Для удобства можно сложить газету в два слоя, чтобы она была плотнее.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этот способ подходит не только для окон, но и для зеркал или стеклянной мебели. Особенно он эффективен в прохладную погоду, когда чистящие средства высыхают медленнее.

Один газетный лист способен отполировать несколько окон. После уборки его можно просто выбросить — никакой стирки и лишних хлопот.

Когда стекло сверкает чистотой без разводов, становится ясно: иногда самые простые решения оказываются самыми надёжными.

Кажется, вернуть ковру яркость и свежесть без профессиональной химии невозможно. На самом деле существует простой и безопасный способ, который использует свойства обычной газированной воды.

