Идеально чистые окна без разводов: старый способ работает лучше химии

Когда солнечные лучи падают на стекло, они безжалостно выдают все недочёты уборки. Даже самые дорогие средства не спасают, если на окнах остаются разводы. Но секрет кроется не в химии, а в инструменте.

Профессиональные клинеры давно используют обычную газету. Её структура позволяет полировать стекло так, что оно остаётся блестящим и без ворса.

Газетная бумага хорошо впитывает влагу и равномерно распределяет средство по поверхности. В отличие от тряпки, она не оставляет волокон. А печатные чернила при сухом использовании не пачкают, а создают лёгкий абразивный эффект, усиливающий блеск.

Метод прост и доступен: газета всегда под рукой и не требует затрат. Её можно использовать с любым средством — уксусом, спиртом или специальным составом для стёкол.

Важно не смачивать бумагу полностью — иначе она размякнет. Лучше слегка увлажнить поверхность окна и сразу приступать к полировке. Для удобства можно сложить газету в два слоя, чтобы она была плотнее.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этот способ подходит не только для окон, но и для зеркал или стеклянной мебели. Особенно он эффективен в прохладную погоду, когда чистящие средства высыхают медленнее.

Один газетный лист способен отполировать несколько окон. После уборки его можно просто выбросить — никакой стирки и лишних хлопот.

Когда стекло сверкает чистотой без разводов, становится ясно: иногда самые простые решения оказываются самыми надёжными.

Кажется, вернуть ковру яркость и свежесть без профессиональной химии невозможно. На самом деле существует простой и безопасный способ, который использует свойства обычной газированной воды.