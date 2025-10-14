Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:56

Антифрод-сервис против липовых ДТП заработает в России

Страховщик Галушин: страховые компании смогут выявлять мошенников через сервис

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Национальная страховая информационная система (НСИС) намерена запустить сервис, который позволит страховым компаниям выявлять мошенников, сообщил «Ведомостям» гендиректор НСИС Николай Галушин. Речь идет о незаконном получении страхового возмещения по КАСКО и ОСАГО.

Сервис НСИС будет выявлять аномалии, используя машинное обучение: двойное страхование, подозрительно частые убытки, повторяющиеся участники ДТП и подозрительные «цепочки» договоров. Среди основных мошеннических схем отмечаются «подставы» на кольцевых развязках, фиктивные ДТП без камер и оформление «наезда на препятствие» при заранее поврежденном кузове. В настоящее время страховщики видят только фрагменты схем, а новый сервис позволит выявлять взаимосвязи в масштабах всего рынка.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что Москва, Санкт-Петербург и другие субъекты с интенсивным движением станут пилотными регионами, где начнут контролировать наличие полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. Он выразил мнение, что нововведение начнет действовать в скором будущем.

