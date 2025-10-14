Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:58

Что посмотреть в Болгарии: главные достопримечательности страны

Достопримечательности Болгарии Достопримечательности Болгарии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Болгария — страна, в которой древняя история, богатая культура и природная красота образуют удивительный союз. Здесь можно пройтись по мощеным улочкам старинных городов, подняться к монастырям, укрытым в горах, и насладиться морским бризом на песчаных пляжах Черного моря. Путешествие по Болгарии становится настоящим открытием для тех, кто ищет атмосферу, сочетающую европейское качество и восточное гостеприимство. В этой статье подробно рассказывается, что посмотреть в Болгарии, куда отправиться туристу и какие достопримечательности Болгарии считаются самыми знаменитыми.

София: собор Александра Невского, ротонда и древние церкви

Столица Болгарии София — это город, где современность соседствует с античностью. Главным символом столицы считается собор Александра Невского. Этот величественный храм, построенный в честь русских воинов, погибших в Освободительной войне XIX века, поражает своим золотым куполом и грандиозным внутренним убранством. Внутри собора можно увидеть фрески и иконы, созданные лучшими мастерами Болгарии и России.

Если говорить о том, что посмотреть в Софии в Болгарии, то нельзя пропустить древнюю ротонду Святого Георгия. Это одно из старейших зданий в городе, сохранившееся со времен Римской империи. Ротонда стоит в центре современного мегаполиса, но внутри нее царит особая тишина. Мозаики и фрески, покрывающие стены, относятся к раннехристианской эпохе и дают возможность буквально прикоснуться к истории.

Ротонда Святого Георгия Ротонда Святого Георгия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неподалеку находится церковь Святой Софии, давшая имя городу. Это один из главных памятников византийского зодчества на Балканах. Она привлекает не только своей архитектурой, но и атмосферой покоя. Здесь проходят службы, а под зданием можно увидеть археологические раскопки — остатки древних некрополей.

София удивляет контрастами: античные руины соседствуют с современными галереями, уютные кафе прячутся в старинных кварталах, а вокруг города раскинулись горы Витоша, куда местные жители бегут кататься на лыжах зимой и гулять летом. Именно София дает представление о том, насколько разносторонняя и насыщенная страна Болгария.

Пловдив: Старый город и античный театр

Пловдив, один из древнейших городов Европы, заслуживает отдельного внимания. Расположенный на семи холмах, он хранит следы многих цивилизаций — от фракийцев и римлян до османов. Старый город Пловдива словно музей под открытым небом. Здесь можно часами бродить по мощеным улицам, разглядывая разноцветные дома эпохи Возрождения с резными фасадами и внутренними двориками.

Главная гордость города — античный театр, построенный во II веке нашей эры. Этот театр до сих пор используется для концертов и спектаклей, а с верхних рядов открывается вид на весь город и долину реки Марицы. Рядом с ним находятся руины античного форума, римских бань и укреплений.

Местные музеи и галереи рассказывают о многовековой истории города. В Пловдиве царит атмосфера творчества — здесь проходят фестивали, художественные выставки и уличные концерты. Город получил звание культурной столицы Европы, и это неслучайно: Пловдив сочетает древность и современность так естественно, что каждый его уголок наполнен жизнью.

Пловдив Пловдив Фото: Shutterstock/FOTODOM

Черноморское побережье: Несебр, Солнечный берег, Золотые пески

Когда речь заходит о достопримечательностях Болгарии, невозможно не упомянуть Черноморское побережье. Несебр — одно из самых красивых мест страны. Старый Несебр внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и неудивительно: его узкие улочки, древние храмы и деревянные дома создают ощущение, будто время здесь остановилось. В Несебре можно гулять целый день, наслаждаясь морским воздухом, видом старинных стен и ароматом свежей рыбы из прибрежных таверн.

Недалеко от Несебра находится Солнечный берег — современный курорт, где жизнь кипит круглые сутки. Это место идеально подходит тем, кто любит активный отдых: бары, ночные клубы, водные развлечения и протяженные песчаные пляжи делают курорт центром притяжения молодежи.

На севере побережья расположен курорт Золотые пески — знаменитое место отдыха с мягким климатом и чистыми пляжами. Здесь растут дубовые и буковые леса, а неподалеку находятся монастырь Аладжа и природный парк Златни пясъци. Те, кто размышляет, что посмотреть в Варне в Болгарии, обязательно должны посетить этот район: Варна — это не только морской курорт, но и культурный центр с музеями, аквариумом и римскими термами.

Поездка в Болгарию Поездка в Болгарию Фото: Shutterstock/FOTODOM

Природные парки, монастыри и бальнеологические курорты

Болгария славится не только морем, но и горами. Национальные парки Рила, Пирин и Балканский — это настоящие сокровища природы. Густые леса, альпийские луга, ледниковые озера и водопады создают удивительные пейзажи. Любители активного отдыха могут отправиться в поход, подняться на гору Мусала — самую высокую точку Балкан — или пройтись по маршрутам с панорамными видами.

Монастыри Болгарии — это не просто религиозные центры, но и хранители истории и культуры. В каждом из них чувствуется дух времени: старинные фрески, иконы и архитектура отражают многовековую традицию. Среди них особенно выделяется Рильский монастырь, о котором подробнее пойдет речь ниже.

Болгария известна также своими бальнеологическими курортами. Минеральные источники находятся почти в каждом регионе страны. Самые известные из них — Сандански, Выршец, Девин, Велинград. Здесь сочетаются лечение и отдых: горячие источники, чистый воздух и тишина гор создают идеальные условия для восстановления сил.

Велико-Тырново: старая столица и крепость Царевец

Велико-Тырново — один из самых живописных городов Болгарии, расположенный на склонах холмов над рекой Янтра. В средние века он был столицей Второго Болгарского царства и до сих пор хранит атмосферу той эпохи. Центральная достопримечательность города — крепость Царевец. Поднимаясь к ее вершине, можно увидеть остатки царских дворцов, церквей и стен, откуда открывается панорама на Старый город.

Велико-Тырново привлекает художников и путешественников своей красотой. Узкие улочки, каменные мосты и дома, будто нависающие над пропастью, создают уникальный облик. Вечером здесь проводится световое шоу на стенах крепости, которое рассказывает историю Болгарии в ярких красках.

Велико-Тырново Велико-Тырново Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рильский монастырь и горные маршруты Пирина и Рилы

Рильский монастырь — духовный символ страны. Основанный в X веке святым Иваном Рильским, он расположен высоко в горах, среди хвойных лесов и скал. Величественные стены, резные балконы и разноцветные арки придают монастырю неповторимый вид. Внутри можно увидеть иконы, старинные рукописи и уникальные настенные росписи, выполненные мастерами XIX века.

Окрестности монастыря — одно из лучших мест для пеших прогулок. Здесь проложены маршруты к семи Рильским озерам — удивительным водоемам ледникового происхождения, каждый из которых имеет свое имя и форму.

Горы Пирин — еще один район, который стоит посетить. Здесь расположены курорты Банско и Добринище, где зимой можно кататься на лыжах, а летом — исследовать горные тропы. Пирин поражает суровой красотой: острые вершины, глубокие долины и кристально чистые озера делают этот регион одним из самых живописных в Европе.

Болгарская кухня и традиции гостеприимства

Знакомство со страной невозможно без ее кухни. Болгарская еда — это гармония вкусов, где чувствуется влияние Средиземноморья, Балкан и Востока. Главные блюда — шопский салат с брынзой, банница, мусака, каварма. На побережье обязательно стоит попробовать свежие морепродукты, а в горах — блюда из баранины и домашнего сыра.

Болгары славятся своим гостеприимством. В каждом доме вам предложат хлеб и соль, а на праздники — вино собственного приготовления. Недаром страна известна своими винодельнями: долины вокруг Мельника, Пловдива и Велико-Тырново дают отличное вино, которое ценят во всей Европе.

Отдых в Болгарии Отдых в Болгарии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Праздники, фольклор и современные фестивали

Болгария — страна, где традиции живут в каждом регионе. Зимой отмечают Сурва с маскарадными шествиями, весной — праздник Бабы Марты, когда люди дарят друг другу красно-белые нитки как символ здоровья. Летом проходят яркие фольклорные фестивали с народными танцами и песнями.

Современные мероприятия также не уступают по размаху. В Пловдиве и Варне проходят международные музыкальные фестивали, в Банско — джазовый форум, а в Несебре — праздники уличных артистов.

Путешествуя по стране, стоит продумать маршрут. Многие туристы выбирают формат автопутешествия, ведь дороги в хорошем состоянии, а расстояния небольшие. Если вы раздумываете, что посмотреть в Болгарии на машине, начните маршрут из Софии, затем отправляйтесь в Пловдив, Велико-Тырново, Рильский монастырь и завершите поездку на морском побережье. Это позволит увидеть страну во всей ее красоте — от гор до моря.

Тем, кто планирует отпуск впервые и хочет понять, что можно посмотреть в Болгарии, стоит запомнить главное: эта страна удивительно разнообразна. Здесь каждый найдет что-то свое — тишину монастырей, шум морских волн, дыхание истории или вкус домашнего вина. И если вы спросите, что посмотреть в Болгарии из достопримечательностей, то ответ прост — смотрите все. Болгария достойна того, чтобы открыть ее медленно, шаг за шагом, наслаждаясь каждым моментом.

