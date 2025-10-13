Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 17:20

Семья обычные бутерброды больше не ест — только с этой намазкой: простейший рецепт из копеечных ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Семья обычные бутерброды больше не ест — только с этой намазкой. Рассказываю простейший рецепт из копеечных ингредиентов. Пикантное яично-горчичное масло: намазка, которая затмит даже икру! Эта нежная, ароматная и слегка острая намазка — не просто масло, а настоящий взрыв вкуса. Приготовив однажды, вы уже не захотите возвращаться к обычным бутербродам — ведь это масло превращает любую закуску в изысканное удовольствие.

Ингредиенты

  • Сливочное масло — 90 г
  • Яичные желтки — 2 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Горчица (русская, острая) — 1 ч. л.
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Отварите яйца вкрутую и аккуратно отделите желтки от белков — белки для этого рецепта не понадобятся. Мягкое сливочное масло (достаточно оставить его при комнатной температуре на 20–30 минут) соедините с натертыми на мелкой тёрке желтками.
  2. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, острую горчицу, лимонный сок, немного соли и черного перца. Тщательно перемешайте ложкой, нанесите на батон, поджаристый хлеб или подавайте с крекерами.

Ранее мы готовили горячие бутерброды с крабовыми палочками. Вкуснятина на завтрак или перекус.

