Семья обычные бутерброды больше не ест — только с этой намазкой: простейший рецепт из копеечных ингредиентов

Семья обычные бутерброды больше не ест — только с этой намазкой. Рассказываю простейший рецепт из копеечных ингредиентов. Пикантное яично-горчичное масло: намазка, которая затмит даже икру! Эта нежная, ароматная и слегка острая намазка — не просто масло, а настоящий взрыв вкуса. Приготовив однажды, вы уже не захотите возвращаться к обычным бутербродам — ведь это масло превращает любую закуску в изысканное удовольствие.

Ингредиенты

Сливочное масло — 90 г

Яичные желтки — 2 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Горчица (русская, острая) — 1 ч. л.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Отварите яйца вкрутую и аккуратно отделите желтки от белков — белки для этого рецепта не понадобятся. Мягкое сливочное масло (достаточно оставить его при комнатной температуре на 20–30 минут) соедините с натертыми на мелкой тёрке желтками. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, острую горчицу, лимонный сок, немного соли и черного перца. Тщательно перемешайте ложкой, нанесите на батон, поджаристый хлеб или подавайте с крекерами.

