«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 08:00

Горячие бутерброды с крабовыми палочками: вкуснятина на завтрак или перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Горячие бутерброды с крабовыми палочками: вкуснятина на завтрак или перекус. Идеальная закуска для быстрого приема пищи или внезапных гостей! Хрустящий батон, нежная крабовая начинка с чесноком и расплавленный сыр — эти бутерброды исчезают со стола за секунды.

Ингредиенты

  • Батон (нарезка) — 8–10 ломтиков
  • Крабовые палочки — 200 г
  • Сыр твердый — 150 г
  • Майонез — 3-4 ст. л.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Зелень (укроп/петрушка) — по вкусу

Приготовление

  1. Разморозьте крабовые палочки, натрите на крупной терке. Сыр натрите на средней терке. Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите. Смешайте все ингредиенты с майонезом. На ломтики батона выложите начинку толстым слоем.
  2. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте бутерброды 10–12 минут до румяной корочки и расплавленного сыра. Подавайте сразу — пока хрустящие и ароматные.

Ранее мы готовили шпротные бутерброды, которые станут звездой стола! Так вы точно не готовили.

Читайте также
Облака нежно-голубых цветов из семечка: эти ажурные кустики не требуют полива
Общество
Облака нежно-голубых цветов из семечка: эти ажурные кустики не требуют полива
Закатываю специально к столу на Новый год: салат «Чехарда» с баклажанами и перцем
Общество
Закатываю специально к столу на Новый год: салат «Чехарда» с баклажанами и перцем
Этот цветок растет плотными подушками с крупными шарами соцветий: посадка проста
Общество
Этот цветок растет плотными подушками с крупными шарами соцветий: посадка проста
Тосты с тунцом и яйцом: готовятся 15 минут и насыщают надолго
Общество
Тосты с тунцом и яйцом: готовятся 15 минут и насыщают надолго
Бутерброды со шпротами: любимая советская закуска в изысканном исполнении
Общество
Бутерброды со шпротами: любимая советская закуска в изысканном исполнении
бутерброды
батон
сыр
крабовые палочки
хлеб
завтрак
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одна просьба SHAMAN на «Интервидении» поразила певицу из Эфиопии
«Выходили из носа»: мужчина встретил жуткую смерть после укуса паука
Во Франции восхитились главным конкурентом «декадентского» Евровидения
Военкоры рассказали о новых успехах ВС России в районе Лимана
Российский фигурист исполнил невероятную серию прыжков
Суд обязал Певчих удалить видео и платить 75 тысяч рублей в день
Куда поехать в декабре за границу на море: где тепло и недорого
Экс-боец ВСУ рассказал, как в него стрелял бывший сослуживец
Российского спортсмена выгнали с Мачу-Пикчу из-за фотографии с флагом
Уголовное дело возбудили по факту обрушения школы в Новосибирской области
Свыше полусотни мин и авиабомб случайно обнаружили в российском регионе
Колумбийских наемников уличили в незнании местоположения Украины
С Днем осеннего равноденствия: подборка бесплатных открыток на Мабон
Депутат назвал новый способ получения социальных выплат
Генпрокурор США рассказала о смертной казни для убийцы Чарли Кирка
Пенсионерам рассказали, кому положена доплата к 1 октября
В МВД рассказали, кого мошенники активно втягивают в преступления
Россиянам объяснили неочевидную опасность фильтров для воды
Стало известно, кто может рассчитывать на бесплатную путевку в санаторий
Катар вынуждает Нетаньяху сделать «крайне сложный шаг»
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»
Шоу-бизнес

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.