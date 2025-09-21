Горячие бутерброды с крабовыми палочками: вкуснятина на завтрак или перекус

Горячие бутерброды с крабовыми палочками: вкуснятина на завтрак или перекус. Идеальная закуска для быстрого приема пищи или внезапных гостей! Хрустящий батон, нежная крабовая начинка с чесноком и расплавленный сыр — эти бутерброды исчезают со стола за секунды.

Ингредиенты

Батон (нарезка) — 8–10 ломтиков

Крабовые палочки — 200 г

Сыр твердый — 150 г

Майонез — 3-4 ст. л.

Чеснок — 2-3 зубчика

Зелень (укроп/петрушка) — по вкусу

Приготовление

Разморозьте крабовые палочки, натрите на крупной терке. Сыр натрите на средней терке. Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите. Смешайте все ингредиенты с майонезом. На ломтики батона выложите начинку толстым слоем. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте бутерброды 10–12 минут до румяной корочки и расплавленного сыра. Подавайте сразу — пока хрустящие и ароматные.

