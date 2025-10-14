Назван самый холодный день в Москве на текущей неделе Вильфанд: 15 октября станет самым холодным днем в Москве на текущей неделе

Среда, 15 октября, станет самым холодным днем в Москве на текущей неделе, заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, ночью температура составит плюс два — четыре градуса, днем воздух прогреется максимум до плюс пяти.

В среду ночные температуры — плюс два — плюс четыре, дневные — плюс три — плюс пять, это будет самый прохладный день на этой неделе, — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что нынешняя погода является нормальной для середины осени. Он добавил, что ночные и дневные температуры на неделе будут отличаться лишь на два градуса, также возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом в пятницу 17 октября придет небольшое потепление с повышением показателей термометра до плюс 10-11 градусов, но в конце недели снова похолодает.

Ранее главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов заявил, что первый снег ожидается в Ленинградской области 14 и 15 октября. Осадки пройдут в ночные часы. Затем придет волна тепла, после которой вновь похолодает. Это произойдет к выходным, 18–19 октября, добавил Колесов.