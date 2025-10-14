Армия России не дала украинской ДРГ высадиться на остров в пойме Днепра Войска РФ пресекли попытки украинской ДРГ высадиться на остров Переяславский

Очередная попытка украинских диверсантов высадиться на остров Переяславский в пойме Днепра была сорвана силами группировки войск «Днепр», передает РИА Новости со ссылкой на командира с позывным Алабай. По его словам, в операции участвовали штурмовики, артиллеристы, минометчики и операторы беспилотников.

Благодаря нашей артиллерии, нашим минометам и БПЛА, им это (высадка на остров Переяславский. — NEWS.ru) просто не удалось. Они частенько пытались это сделать, но подход близко даже к воде мы пресекали. Лодки противника просто не могли даже приблизиться именно к нашим пунктам, — рассказал собеседник.

Ранее разведчик подразделения группировки войск «Днепр» с позывным Сухой заявил, что ВСУ ударили беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами в Херсонской области. По его словам, российские бойцы успешно отразили комбинированную атаку. Противник задействовал дрон-корректировщик «Баба-яга», а также катера с РСЗО.

До этого командир отделения БПЛА ВС России с позывным Скат рассказал, что украинские войска используют гражданскую технику, включая мусоровозы, для снабжения своих позиций продовольствием. Он отметил, что такую технику замечали в районах, где нет мирного населения.