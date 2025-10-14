Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 14:32

Чешский кандидат в премьеры сделал одно предложение Трампу

Бабиш предложил Трампу сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине

Андрей Бабиш Андрей Бабиш Фото: Tomas Tkacik/Global Look Press

Лидер чешского движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш выразил надежду на посредничество Вашингтона в урегулировании украинского конфликта. У себя в Facebook (деятельность в РФ запрещена) политик отметил успешный опыт президента США Дональда Трампа в переговорах по Ближнему Востоку и предложил ему сосредоточиться на достижении мира в Европе.

Кандидат в премьер-министры положительно оценил недавние договоренности по палестинскому сектору Газа. При этом он подчеркнул маргинальную роль Европейского союза в этом процессе.

Европа в стороне, а сейчас господин президент Трамп мог бы договориться о мире на Украине, — сказал Бабиш.

Одновременно с этим политик заявил о своем намерении лично курировать внешнеполитический курс и вопросы безопасности в будущем правительстве. В настоящее время его партия ведет активные переговоры с движениями SPD («Свобода и прямая демократия») и Motoristé («Автомобилисты») о создании правящей коалиции.

Ранее Бабиш заявил, что Чехия не даст Украине из своего бюджета «ни одной кроны». Лидер победившей на выборах партии ANO сообщил, что его страна будет помогать Киеву только через Евросоюз.

Чехия
Андрей Бабиш
Украина
Дональд Трамп
Европа
США
