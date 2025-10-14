Чешский кандидат в премьеры сделал одно предложение Трампу

Лидер чешского движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш выразил надежду на посредничество Вашингтона в урегулировании украинского конфликта. У себя в Facebook (деятельность в РФ запрещена) политик отметил успешный опыт президента США Дональда Трампа в переговорах по Ближнему Востоку и предложил ему сосредоточиться на достижении мира в Европе.

Кандидат в премьер-министры положительно оценил недавние договоренности по палестинскому сектору Газа. При этом он подчеркнул маргинальную роль Европейского союза в этом процессе.

Европа в стороне, а сейчас господин президент Трамп мог бы договориться о мире на Украине, — сказал Бабиш.

Одновременно с этим политик заявил о своем намерении лично курировать внешнеполитический курс и вопросы безопасности в будущем правительстве. В настоящее время его партия ведет активные переговоры с движениями SPD («Свобода и прямая демократия») и Motoristé («Автомобилисты») о создании правящей коалиции.

Ранее Бабиш заявил, что Чехия не даст Украине из своего бюджета «ни одной кроны». Лидер победившей на выборах партии ANO сообщил, что его страна будет помогать Киеву только через Евросоюз.