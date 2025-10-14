В Калининграде медики спасли жизнь матери и ребенка при сложных родах

Врачи калининградского перинатального и онкологического центров провели уникальную операцию, помогая пациентке с опухолями яичников родить здорового ребенка, сообщается в Telegram-канале медучреждения. Благодаря слаженной работе специалистов женщине удалось сохранить репродуктивную функцию.

В Перинатальном центре Калининграда мультидисциплинарная команда акушеров-гинекологов и врачей Онкологического центра успешно провела операцию на 39-й неделе беременности пациентке, у которой были обнаружены опухолевые образования яичников. У медиков возникли опасения, что новообразования могут быть злокачественными, — говорится в сообщении.

Женщина родила девочку весом 3,5 кг и ростом 54 сантиметра. У матери тут же взяли материал для экспресс-биопсии, который показал, что опухоли все-таки были доброкачественные. После родов врачи выполнили операцию по резекции яичников — удалили пораженные ткани, но при этом сохранили возможность женщины в будущем снова стать матерью. Сейчас пациентка и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке домой.

