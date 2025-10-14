Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:55

В Калининграде медики спасли жизнь матери и ребенка при сложных родах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Врачи калининградского перинатального и онкологического центров провели уникальную операцию, помогая пациентке с опухолями яичников родить здорового ребенка, сообщается в Telegram-канале медучреждения. Благодаря слаженной работе специалистов женщине удалось сохранить репродуктивную функцию.

В Перинатальном центре Калининграда мультидисциплинарная команда акушеров-гинекологов и врачей Онкологического центра успешно провела операцию на 39-й неделе беременности пациентке, у которой были обнаружены опухолевые образования яичников. У медиков возникли опасения, что новообразования могут быть злокачественными, — говорится в сообщении.

Женщина родила девочку весом 3,5 кг и ростом 54 сантиметра. У матери тут же взяли материал для экспресс-биопсии, который показал, что опухоли все-таки были доброкачественные. После родов врачи выполнили операцию по резекции яичников — удалили пораженные ткани, но при этом сохранили возможность женщины в будущем снова стать матерью. Сейчас пациентка и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке домой.

Ранее стало известно, что стример Fandy провела восьмичасовую прямую трансляцию своих родов на платформе Twich. Эфир собрал более 600 тысяч просмотров, зрители не только поддерживали роженицу донатами, но также голосовали за выбор имени ребенка. Роды проходили дома в присутствии близких и помощницы.

роды
младенцы
опухоли
Калининград
