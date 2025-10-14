Онколог развеял миф о раке груди у мужчин Онколог Сильва: мужчины тоже болеют раком груди

Рак молочной железы может развиваться не только у женщин, но и у мужчин, причем основными факторами риска являются генетика и ожирение, рассказал онколог Карлос Сильва в интервью Infobae. Он опроверг распространенное заблуждение об исключительно женской природе этого заболевания.

По данным клиники Майо, наиболее часто у мужчин диагностируют протоковую карциному — опухоль, возникающую в молочных протоках, — пояснил специалист.

Он отметил, что средний возраст диагностики рака груди у мужчин составляет 60-70 лет, а ключевым фактором риска выступает генетическая предрасположенность, особенно мутация гена BRCA2.

К симптомам, требующим внимания, Сильва отнес уплотнения в области груди, втяжение соска и кровянистые выделения. Лечение проводится теми же методами, что и у женщин — хирургическое вмешательство, гормональная, химио- и лучевая терапия. Онколог подчеркнул важность своевременного обращения к врачу при появлении любых подозрительных симптомов.

Ранее онколог Эмма Аревшатян рассказала, что россиянки, которые злоупотребляют алкоголем и курением, входят в повышенную группу риска развития рака молочной железы. Это также касается женщин с незавершенной репродуктивной историей, уточнила врач.