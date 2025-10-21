Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 02:00

Политолог назвал неудобный вопрос, который Лукашенко готовит для Зеленского

Политолог Перенджиев: Лукашенко предупредит Зеленского об ответе на диверсии ВСУ

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на потенциальной встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским может предупредить его об ответе на провокации Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, такие действия Киева вызывают недоумение у высшего руководства Белоруссии.

Несмотря на то что Белоруссия всегда говорила о том, что ее солдаты никогда не перейдут границу другого государства — Лукашенко и все высокие должностные лица всегда это подчеркивали, — тем не менее Киев почему-то пытается осуществлять диверсии и террористические акты именно на территории Белоруссии. Белоруссия просто хочет понять: если так дело пойдет, то ей придется стать стороной конфликта на стороне России. Перед этим Лукашенко хотелось бы, наверное, посмотреть в глаза Зеленскому и спросить, что он хочет, — высказался Перенджиев.

Политолог предположил, что белорусский лидер может пригрозить Зеленскому вовлечением в специальную военную операцию на стороне России. При дальнейших попытках диверсий со стороны Украины Белоруссия будет вынуждена принять такое решение для обеспечения национальной безопасности, добавил Перенджиев.

Лукашенко беспокоит вопрос попыток организации государственного переворота в стране с участием засланцев из Белоруссии как со стороны Польши, так и Украины, то есть фактически белорусских националистов. Это тоже вызывает беспокойство. Лукашенко хочет задать вопрос Украине. Если вы все время пытаетесь организовать агрессию против Белоруссии, а Белоруссия не вмешивается в СВО и всячески отдаляется от нее, если вы так себя ведете по отношению к Белоруссии, то Белоруссия будет вынуждена в целях обеспечения своей национальной безопасности больше вовлекаться в СВО. Каким образом — это уже другой вопрос, — подытожил Перенджиев.

Ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что ведомство работает над установлением контактов с украинскими властями. По его словам, официальная позиция Минска заключается в необходимости проведения встреч и поиска решений, которые будут приемлемы для обеих сторон.

