Жительница Пермского края нашла под окнами дома тело младенца В Березниках под окнами многоквартирного дома обнаружили тело новорожденного

Тело новорожденного нашли возле одного из жилых домов в Березниках Пермского края, передает пресс-служба регионального СУ СК. По информации ведомства, происшествие квалифицируют по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Следователем следственного отдела по Березникам СУ СК России по Пермскому краю по факту обнаружения тела новорожденного ребенка проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, признаков насильственной смерти у младенца не установлено. Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы и опрашивают возможных очевидцев.

Как пишет Telegram-канал Ural Mash, местные жители рассказали, что мать ребенка недавно окончила девятый класс. Предположительно, она проживает вместе с мамой и сестрой на пятом этаже того же дома на улице Мира. Тело младенца обнаружила соседка девушки, возвращавшаяся домой.

Ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели восьмимесячной девочки в селе Березовка. Мать ребенка сначала заявила о его пропаже, но позже малышку с черепно-мозговой травмой нашли на участке семьи под деревом. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и отказалась давать показания. Семья стояла на учете в опеке.