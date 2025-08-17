Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Зеленский отказался от озвученных Трампом пунктов плана Путина

Владимир Зеленский

Лидер Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе отказался выполнять сразу несколько пунктов плана президента России Владимира Путина, озвученные хозяином Белого дома Дональдом Трампом, сообщает украинское издание «Страна.ua». В частности, политик вновь потребовал прекращения огня до того, как начнется работа над мирным соглашением.

Зеленский подчеркнул, что переговоры нельзя проводить «под давлением оружия». Кроме того, он отказался признавать Донецкую Народную Республику российским регионом.

Контактная линия — лучшее место для переговоров, — приводит издание слова Зеленского.

Он назвал вступление Украины в Европейский союз частью гарантий безопасности для страны. Однако Зеленский признал, что каких-либо деталей на этот счет по-прежнему нет.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что Россия и США договорились о двух переломных гарантиях безопасности для Украины. По его словам, теперь все зависит от Киева.

