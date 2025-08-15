Петербуржцам пообещали теплые дни на предстоящей неделе Синоптик Ильин: 18 и 19 августа будут самыми теплыми на неделе в Петербурге

Понедельник и вторник станут самыми теплыми днями на неделе с 18 по 24 августа в Санкт-Петербурге, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, днем температура поднимется до +22 градусов.

В Петербурге самыми теплыми днями недели с 18 по 24 августа станут понедельник и вторник. По ночам 18 и 19 августа ожидается около +13 градусов, а в дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 20–22 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. В среду, четверг и пятницу столбики термометров не покажут выше плюс 12–17 градусов, ночью — не более +10. Днем в среду осадков не ожидается, в четверг и пятницу возможны небольшие кратковременные дожди, преимущественно в районе Финского залива, — пояснил Ильин.

Он добавил, что в субботу ночью местами пройдут осадки, а на город опустится туман. В воскресенье, по словам синоптика, в Петербурге дождей не будет.

В субботу ночью местами в Петербурге будут дожди и туманы, при этом похолодает до плюс 5–7 градусов, днем без осадков, плюс 12–14. В воскресенье без осадков, при прояснениях днем потеплеет до плюс 16–18 градусов, ночью — не выше +7. Ветер в понедельник северный, во вторник и среду — западный. Скорость его в эти дни составит 3–6 метров в секунду. В четверг и пятницу он стихнет до 1–3 метров в секунду и сменит направление на западное, — заключил Ильин.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что аномальные явления осенью станут более частыми. По его словам, такая тенденция будет наблюдаться в течение следующих 20 лет.