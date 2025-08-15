Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 16:01

Петербуржцам пообещали теплые дни на предстоящей неделе

Синоптик Ильин: 18 и 19 августа будут самыми теплыми на неделе в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Понедельник и вторник станут самыми теплыми днями на неделе с 18 по 24 августа в Санкт-Петербурге, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, днем температура поднимется до +22 градусов.

В Петербурге самыми теплыми днями недели с 18 по 24 августа станут понедельник и вторник. По ночам 18 и 19 августа ожидается около +13 градусов, а в дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 20–22 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. В среду, четверг и пятницу столбики термометров не покажут выше плюс 12–17 градусов, ночью — не более +10. Днем в среду осадков не ожидается, в четверг и пятницу возможны небольшие кратковременные дожди, преимущественно в районе Финского залива, — пояснил Ильин.

Он добавил, что в субботу ночью местами пройдут осадки, а на город опустится туман. В воскресенье, по словам синоптика, в Петербурге дождей не будет.

В субботу ночью местами в Петербурге будут дожди и туманы, при этом похолодает до плюс 5–7 градусов, днем без осадков, плюс 12–14. В воскресенье без осадков, при прояснениях днем потеплеет до плюс 16–18 градусов, ночью — не выше +7. Ветер в понедельник северный, во вторник и среду — западный. Скорость его в эти дни составит 3–6 метров в секунду. В четверг и пятницу он стихнет до 1–3 метров в секунду и сменит направление на западное, — заключил Ильин.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что аномальные явления осенью станут более частыми. По его словам, такая тенденция будет наблюдаться в течение следующих 20 лет.

погода
прогнозы
синоптики
Санкт-Петербург
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Flightradar: еще один российский самолет Ил-76 прибыл на Аляску
«Чужие люди»: Волочкова отреклась от дочери и матери после свадьбы в Москве
Пресняков разводится, дочь Джексона в России: последние новости звезд
Стало известно о состоянии Куклачева после курса лечения сердца
Ресторатор пожаловался на положение дел в отрасли
«Рупор поколений»: продюсер о феномене Виктора Цоя
Профессор раскрыл, что Путин не примет в ходе переговоров на Аляске
В США опасный вирус сгубил четырех человек
Мощный пожар охватил особняк в Строгино
Офицеры ВСУ сбежали с Краснолиманского направления
Поставки российской нефти в одну страну выросли до рекордных объемов
Психолог предостерегла от введения единой формы для школьников
Украинские беспилотники атаковали порт в российском регионе
Психотерапевт назвала неочевидную причину лишнего веса
В Госдуме раскритиковали план Трампа по расселению Газы
Убийство жительницы ДНР украинским военным попало на видео
Возле мечети в Швеции произошла стрельба
Петербуржцам пообещали теплые дни на предстоящей неделе
Окна и экономия электроэнергии: как Melke помогает снизить счета
Ароматные вяленые помидоры своими руками: подборка рецептов
Дальше
Самое популярное
Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная
Общество

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная

Самый простой рецепт пирога с яблоками: готовим «Три стакана»!
Общество

Самый простой рецепт пирога с яблоками: готовим «Три стакана»!

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.