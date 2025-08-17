На Западе предрекли Украине потерю территорий и суверенитета WSJ: Украине грозит потеря территорий и суверенитета после саммита на Аляске

После саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа для Украины стали очевидными два варианта развития событий, пишет американская газета The Wall Street Journal. По ее данным, каждый из них подразумевает потерю территорий.

Согласно первому сценарию, Украина утратит часть территорий, но сможет сохранить суверенитет, получив гарантии безопасности. Журналисты подчеркивают, что Киев и его европейские союзники уже и так смирились с потерей пятой части территорий. Такое завершение конфликта в газете сравнили с окончанием войны в Корее в 1953 году, когда южная часть полуострова получила защиту от Запада.

Второй сценарий WSJ подразумевает потерю и территорий, и суверенитета. Украина, по мнению авторов публикации, превратится в «российский протекторат», что будет равноценно «капитуляции».

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия сформулировала конкретные условия для завершения специальной военной операции, среди ключевых требований — полный вывод украинских войск с территорий Донецкой и Луганской народных республик в обмен на заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Также, по данным журналистов, в список требований входит законодательное закрепление статуса русского языка на Украине. Кремль не комментировал эти сведения.