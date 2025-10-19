Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 17:46

Трамп ответил, смогут ли США урегулировать конфликт на Украине

Трамп заявил, что США смогут урегулировать конфликт на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Shutterstock/FOTODOM

США смогут урегулировать конфликт на Украине, заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. По его словам, у Вашингтона и Москвы есть хорошие перспективы в области торговли. Он также вновь напомнил о своих «хороших отношениях» с президентом России Владимиром Путиным.

Я думаю, мы сможем урегулировать ситуацию с Россией. Это непросто. <…> Есть война, но есть и великолепный потенциал для торговли, — поделился Трамп.

Ранее на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме американский лидер заявлял, что в процессе урегулирования конфликта Украины и России есть огромный успех. По его мнению, в целом все идет «довольно неплохо».

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что Украине грозит капитуляция в случае отказа от компромиссного мирного урегулирования после предстоящей встречи президентов России и США. Он напомнил, что украинской стороне предложено остановить конфликт по текущей линии фронта в обмен на пакет политических обязательств, включая решение статуса русского языка и проведение выборов.

США
президент США
Дональд Трамп
конфликт на Украине
мирное урегулирование
