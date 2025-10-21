Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 00:40

Две европейские страны отказались от участия в трибунале против России

ТАСС: Венгрия и Словакия не поддержали создание антироссийского трибунала от ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Венгрия и Словакия отказались участвовать в инициативе Европейского союза по созданию специального трибунала против России, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Европе. Причины такого решения не уточняются.

Будапешт и Братислава проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о намерении не участвовать в создании трибунала в отношении России, — сказано в публикации.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала создание спецтрибунала по «преступлениям и агрессии против Украины» новостью из «Зазеркалья». По словам представителя МИД, работа и решения этого органа для Москвы будут ничтожны, а присоединение к нему любого государства Россия расценит как враждебный демарш.

В конце января генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе на заседании ПАСЕ пообещал добиваться «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других представителей руководства страны. Также он заверил, что Украина станет ключевым приоритетом для организации на 2025 год.

Кроме того, внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что Венгрия играет большую роль в сближении Москвы, Вашингтона и европейских стран. Он особенно отметил усилия премьер-министра Виктора Орбана.

Евросоюз
Россия
Венгрия
Словакия
