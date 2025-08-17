Москвичей предупредили, что лето «громко хлопнет дверью» Синоптик Тишковец спрогнозировал жару до 30 градусов в Москве в конце августа

Потепление до 25–30 градусов тепла возможно в Москве в последние дни августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, нынешний сезон постепенно уступает место осени.

Текущий сезон готовится к передаче эстафеты осени, однако лето не уйдет по-английски, и напоследок громко хлопнет дверью. В заключительные дни августа есть вероятность потепления до +25 — +30 градусов, — рассказал Тишковец.

Синоптик уточнил, что в Москве в начале сентября ожидается сохранение теплой погоды, однако повторения прошлогоднего «дополнительного лета» не прогнозируется. Уже с минимальной задержкой осень уверенно сменит летний сезон и закрепится в столичном регионе.

Средний температурный режим сентября, как и объем осадков, ожидается вблизи многолетних значений — для Москвы это +7,1 ночью и +15,4 днем. Такой фон, по оценкам Тишковца, задаст более привычный климатический сценарий на весь осенне-зимний период, чего не наблюдалось в прошлом году, а предстоящая зима, вероятнее всего, будет снежной и с умеренными морозами.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что в Москве ожидается не по-летнему холодная погода на неделе с 18 по 24 августа. По его словам, температура воздуха опустится до +8 градусов ночью, а днем не превысит 21 градуса тепла.