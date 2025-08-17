Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 11:27

Москвичей предупредили, что лето «громко хлопнет дверью»

Синоптик Тишковец спрогнозировал жару до 30 градусов в Москве в конце августа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Потепление до 25–30 градусов тепла возможно в Москве в последние дни августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, нынешний сезон постепенно уступает место осени.

Текущий сезон готовится к передаче эстафеты осени, однако лето не уйдет по-английски, и напоследок громко хлопнет дверью. В заключительные дни августа есть вероятность потепления до +25 — +30 градусов, — рассказал Тишковец.

Синоптик уточнил, что в Москве в начале сентября ожидается сохранение теплой погоды, однако повторения прошлогоднего «дополнительного лета» не прогнозируется. Уже с минимальной задержкой осень уверенно сменит летний сезон и закрепится в столичном регионе.

Средний температурный режим сентября, как и объем осадков, ожидается вблизи многолетних значений — для Москвы это +7,1 ночью и +15,4 днем. Такой фон, по оценкам Тишковца, задаст более привычный климатический сценарий на весь осенне-зимний период, чего не наблюдалось в прошлом году, а предстоящая зима, вероятнее всего, будет снежной и с умеренными морозами.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что в Москве ожидается не по-летнему холодная погода на неделе с 18 по 24 августа. По его словам, температура воздуха опустится до +8 градусов ночью, а днем не превысит 21 градуса тепла.

прогнозы
лето
осень
погода
Москва
Евгений Тишковец
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поклонская назвала лучшее место для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Пожилой инвалид умер после общения с ИИ
На Солнце исчезли практически все пятна
Над Воронежской областью сбили шесть дронов ВСУ за два часа
Наступление ВС РФ на Харьков 17 августа: появление женщин, рывок на Купянск
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 августа: где сбои в РФ
Москвичей предупредили, что лето «громко хлопнет дверью»
Беспилотник ВСУ устроил охоту на КАМАЗ в приграничном регионе
На СВО заметили женские расчеты БПЛА
Трудоголиков предупредили об опасности работы во время отпуска
Сумы, Красный Лиман, Херсон: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 августа
Рубио тремя словами описал переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россиянам объяснили, как отличить синдром сухого глаза от усталости
Жены и дети трудовых мигрантов могут получить запрет на въезд в Россию
Дроны ВСУ пытались атаковать предприятие в российском регионе
Дубцова ответила на обвинения Крутого в неблагодарности
Германия назвала главное условие для начала переговоров по Украине
«Закономерный вопрос»: Гаспаряна призвали проверить на связь с иноагентами
Мерц предложил провести встречу Путина, Трампа и Зеленского в Европе
«Пакостничают»: военэксперт о целях поездки Сырского в Сумскую область
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.